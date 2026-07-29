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PREDSJEDNIK SAD

Tramp zaprijetio Iranu nakon napada na američki tanker: "Sada je red na nas!"

Udarit ćemo ih veoma snažno jer je sada red na nas. Oni znaju da to dolazi, rekao je

Tramp: Oni znaju šta dolazi. AP

Anadolija

prije 14 minuta

Predsjednik SAD-a Donald Tramp obećao je u srijedu "veoma snažan" odgovor nakon što je dron pogodio tanker za ukapljeni prirodni gas (LNG) u američkom vlasništvu u Egiptu.

Tramp je, odgovarajući na pitanja novinara u Bijeloj kući, upitan da li postoje indicije da iza napada stoji Iran.

- Pa, mogu vam dati izvještaj. Informisan sam. Radi se o nečemu sličnom kao ranije, ali stvari će se dovesti u red - rekao je.

Dron je u srijedu pogodio gasni tanker Energos Winter u mediteranskoj luci Damietta u Egiptu, što je izazvalo zabrinutost da bi se sukob na Bliskom istoku mogao proširiti na ključnu pomorsku infrastrukturu.

Tramp je rekao da će Sjedinjene Američke Države "veoma snažno" uzvratiti Iranu.

- Udarit ćemo ih veoma snažno jer je sada red na nas. Oni znaju da to dolazi - dodao je.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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