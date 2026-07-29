Vojnici SAD-a upozoreni zbog snimaka iz baza: Razmatra se oduzimanje telefona

Glavni američki vojni komandant za Bliski istok upozorio je vojnike da videosnimci napravljeni mobilnim telefonima i objavljeni na internetu mogu pomoći Iranu u određivanju ciljeva za napade na američke baze, objavio je Reuters.

Zbog ovog problema razmatra se i mogućnost oduzimanja mobilnih telefona pripadnicima američke vojske u pojedinim područjima.

Nova dimenzija sukoba

Takvo ograničavanje korištenja mobilnih uređaja predstavljalo bi novu dimenziju sukoba za hiljade američkih vojnika raspoređenih u regiji, od kojih se mnogi i dalje oslanjaju na telefone kako bi povremeno kontaktirali svoje porodice i uvjerili ih da su dobro.

Admiral Bred Kuper naveo je u do sada neobjavljenom pismu da Iran koristi mogućnost da gotovo u stvarnom vremenu procijeni uspješnost ili neuspješnost svojih napada prateći medijske izvještaje i objave na internetu koje sadrže reakcije, fotografije i snimke napravljene mobilnim telefonima vojnika.

- Direktna i neizbježna cijena ovakvih javno dostupnih obavještajnih podataka mogla bi se mjeriti životima američkih pripadnika vojske i civilnih stanovnika u zemljama Zaljeva koje su bile meta napada - napisao je Kuper u pismu od 28. jula.

Kuper je pozvao vojnike da dodatno pojačaju fokus na operativnu sigurnost, iako u memorandumu nije propisao konkretne mjere.

U Jordanu, koji je često bio meta iranskih napada, pojedinim vojnicima je rečeno da će im telefoni biti oduzeti narednih dana, navela su dva izvora upoznata sa situacijom.

Snimak iz Jordana

Na videosnimku objavljenom na internetu ovog mjeseca jedan američki vojnik snimio je trenutak u kojem vojnici trče prema skloništu tokom smrtonosnog iranskog napada na zračnu bazu Muvaafak Salti u Jordanu 17. jula.

Kuper se u svom pismu očigledno osvrnuo na taj snimak, navodeći da je napravljen pomoću Meta pametnih naočala s ugrađenom kamerom.

- Na Instagramu je objavljen videosnimak koji je pripadnik vojske napravio svojim Meta naočalama, a na kojem se vidi gdje se i na koji način sklonio u bunker tokom iranskog raketnog i napada dronovima - napisao je Kuper.

Prema njegovim riječima, Iranu bi u normalnim okolnostima bilo veoma teško utvrditi uspješnost svojih napada da nema ovakvih objava, zahvaljujući elektroničkom ometanju i drugim taktikama koje američka vojska koristi u ratnim zonama.

- Iran zna da je oružje ispaljeno, ali njihove snage ne znaju da li su promašili za 50 metara, pogodili praznu pistu ili uspješno pogodili objekat pun ljudi. Detaljni spiskovi, opisi i analize onoga što je pogođeno, koji se javno objavljuju u medijima, u suštini besplatno obavljaju procjenu učinka napada za Iran - zaključio je Kuper.