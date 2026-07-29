Dron pogodio američki tanker za plin u Egiptu: Strahuje se od širenja sukoba

Dron je pogodio tanker za skladištenje plina u američkom vlasništvu u egipatskoj mediteranskoj luci Damijeta, saopćila je u srijedu britanska kompanija za pomorsku sigurnost Ambrey, pozivajući se na početnu procjenu incidenta. Egipatsko Ministarstvo nafte potvrdilo je da je u luci izbio požar, ali u saopćenju nije navedeno da je uzrok bio napad dronom. Kompanija za lučke usluge Inchcape saopćila je odvojeno da su se u luci Damijeta zapalila dva tankera za plin.

Prema navodima tri izvora upoznata s događajem, dron je pogodio plutajući tanker za skladištenje Energos Winter, nakon čega je izbio požar koji se proširio na drugi brod, Gaslog Salem. Dva sigurnosna izvora navela su da se kao najvjerovatniji uzrok incidenta procjenjuje napad dronom, što bi moglo ukazivati na dodatno širenje sukoba na Bliskom istoku. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Energos Winter je plutajuća jedinica za skladištenje i ponovno pretvaranje ukapljenog prirodnog plina u plinovito stanje (FSRU), kapaciteta 138.250 kubnih metara. U vlasništvu je američke kompanije Energos Infrastructure, dok tehničkim, sigurnosnim i komercijalnim poslovima upravlja Wilhelmsen Ship Management, također američka kompanija.