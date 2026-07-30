Tramp i Netanjahu razmatrali tri scenarija za iranski nuklearni program: Među opcijama je i masovni napad

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu tokom sastanka u Bijeloj kući razgovarali su o mogućim načinima za zaustavljanje iranskog nuklearnog programa, uključujući diplomatsko rješenje, ekonomski pritisak, ali i vojnu opciju, rekao je visoki izraelski zvaničnik.

Tri scenarija

Prema njegovim riječima, Netanjahu nije tražio od Trumpa da Izrael izvede vojni napad na Iran, već su razmatrana tri moguća scenarija: postizanje sporazuma s Teheranom, nastavak ekonomskog pritiska i blokade te opsežna vojna operacija.

- Na kraju je to njegova odluka - rekao je zvaničnik, govoreći o Trumpu.

Dodao je da postoje pokazatelji kako je iransko rukovodstvo pogođeno rastom inflacije i nezadovoljstvom građana, ali je istakao da se moraju uzeti u obzir i moguće posljedice po svjetsku ekonomiju i tržište nafte.

Nakon sastanka Trampa i Netanjahua u Bijeloj kući, cijene nafte u srijedu su značajno porasle, nakon dodatnog zaoštravanja sukoba između Irana, SAD-a i Izraela.

Izrael i SAD od početka rata 28. februara provode zajedničke zračne napade na Iran, dok je Teheran odgovorio napadima na Izrael i pojedine države Zaljeva.

Američka kampanja

Izrael nije učestvovao u posljednjoj dvosedmičnoj američkoj kampanji bombardovanja Irana ovog mjeseca, nakon koje je Iran izveo napade na američke vojne baze. Ipak, izraelske vlasti upozorile su da će snažno odgovoriti ukoliko budu napadnute.

Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija u srijedu su izvele napade na proiranske paravojne grupe u Iraku, dok je Trump zaprijetio oštrim odgovorom Iranu nakon napada na američke vojnike.

Iran je u međuvremenu potvrdio da je tokom noći gađao američke baze u Jordanu i brodove u Hormuškom moreuzu, te odbacio prijedlog Omana o zajedničkom upravljanju tim strateški važnim plovnim putem.