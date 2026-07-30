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BROJNE OSUDE

Izraelske vojnikinje pozirale ismijavajući svezanog Palestinca, uslijedile su žestoke reakcije

Stelmašvski je profil na Instagramu ubrzo zaključala za javnost

Objavila dokaz o ponižavanju i zlostavljanju Palestinca. Instagram/Nikol Stelmashvski

N. J.

prije 45 minuta

Dvije izraelske vojnikinje nasmijane su pozirale pored svezanog Palestinca s povezom preko očiju i izazvale brojne osude na društvenim mrežama pošto je objavljena njihova fotografija na privatnom Instagram profilu Nikol Stelmašvski (Stelmashvski).

Naslađivale su se muci i pozirale pored neidentifikovanog mladog Palestinca, za kojeg se čini da je maloljetnik, dok sjedi na podu svezan, s povezom preko očiju i pognute glave. Nema informacija o tome kad je nastala fotografija.

Objavila galeriju fotografija

Stelmašvski je objavom na Instagramu u kojoj je postavila čitavu galeriju fotogafija obilježila završetak svoje vojne službe.

- Dvije godine i osam mjeseci, četiri rata. Hiljade uspomena, milion i jedno iskustvo. I evo, došao je kraj poglavlja u mom životu koje nikada neću zaboraviti - napisala je uz objavu.

Na drugim fotografijama koje je objavila su snimci iz vremena koje je provela u u Gazi, a vjerodostojnost objave potvrdio je i portal Drop Site News. 

Zaključala profil za javnost

Pošto se sporna fotografija u kratkom roku proširila društvenim mrežama uz žestoke reakcije u javnosti, Stelmašvski je profil na Instagramu zaključala za javnost.

Njena fotografija je samo jedan u nizu dokumentovanih slučajeva u kojima pripadnici izraelskih snaga javno dijele dokaze o ponižavanju i zlostavljanju palestinskih zatvorenika. 

Brojne ranije fotografije i videozapisi prikazuju vezane Palestince s povezima preko očiju izložene ruganju i nehumanom tretmanu, kako u vojnom pritvoru, tako i pred očima javnosti. 

# IZRAEL
# PALESTINA
# ZATVORENICI
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