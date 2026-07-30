Izraelske vojnikinje pozirale ismijavajući svezanog Palestinca, uslijedile su žestoke reakcije

Dvije izraelske vojnikinje nasmijane su pozirale pored svezanog Palestinca s povezom preko očiju i izazvale brojne osude na društvenim mrežama pošto je objavljena njihova fotografija na privatnom Instagram profilu Nikol Stelmašvski (Stelmashvski).

Naslađivale su se muci i pozirale pored neidentifikovanog mladog Palestinca, za kojeg se čini da je maloljetnik, dok sjedi na podu svezan, s povezom preko očiju i pognute glave. Nema informacija o tome kad je nastala fotografija.

Objavila galeriju fotografija

Stelmašvski je objavom na Instagramu u kojoj je postavila čitavu galeriju fotogafija obilježila završetak svoje vojne službe.

- Dvije godine i osam mjeseci, četiri rata. Hiljade uspomena, milion i jedno iskustvo. I evo, došao je kraj poglavlja u mom životu koje nikada neću zaboraviti - napisala je uz objavu.

Na drugim fotografijama koje je objavila su snimci iz vremena koje je provela u u Gazi, a vjerodostojnost objave potvrdio je i portal Drop Site News.

Zaključala profil za javnost

Pošto se sporna fotografija u kratkom roku proširila društvenim mrežama uz žestoke reakcije u javnosti, Stelmašvski je profil na Instagramu zaključala za javnost.