U Senatu SAD-a objavljen snimak saslušanja Entonija Faučija o pandemiji: Na svako pitanje pozivao se na Peti amandman

Republikanski senator Džoš Holi (Josh Hawley) objavio je snimak saslušanja bivšeg američkog zdravstvenog zvaničnika Entonija Faučija (Anthony Fauci), koje je održano u Senatu SAD-a.

Fauči se prije početka saslušanja pozvao na Peti amandman Ustava SAD-a, pravo koje omogućava da osoba odbije odgovarati na pitanja ako bi se time mogla inkriminirati. Holi je potom počeo postavljati niz pitanja koja nisu bila povezana s predmetom saslušanja, poput toga koji je dan u sedmici ili koje je boje njegova kravata.

Na svako pitanje Fauči je davao isti odgovor: "Na savjet advokata, s poštovanjem odbijam odgovoriti na osnovu svojih prava prema Petom amandmanu Ustava".