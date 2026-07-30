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NIJE HTIO ODGOVORITI

U Senatu SAD-a objavljen snimak saslušanja Entonija Faučija o pandemiji: Na svako pitanje pozivao se na Peti amandman

Čak je i na niz pitanja, poput toga koji je dan u sedmici ili koje je boje njegova kravata, nije htio da odgovori

Fauci ponavljao kao papagaj. Screenshot

Dž. B.

prije 52 minute

Republikanski senator Džoš Holi (Josh Hawley) objavio je snimak saslušanja bivšeg američkog zdravstvenog zvaničnika Entonija Faučija (Anthony Fauci), koje je održano u Senatu SAD-a.

Fauči se prije početka saslušanja pozvao na Peti amandman Ustava SAD-a, pravo koje omogućava da osoba odbije odgovarati na pitanja ako bi se time mogla inkriminirati. Holi je potom počeo postavljati niz pitanja koja nisu bila povezana s predmetom saslušanja, poput toga koji je dan u sedmici ili koje je boje njegova kravata.

Na svako pitanje Fauči je davao isti odgovor: "Na savjet advokata, s poštovanjem odbijam odgovoriti na osnovu svojih prava prema Petom amandmanu Ustava".

Holi je potom tvrdio da Fauči, zbog preventivnog pomilovanja koje mu je izdao bivši predsjednik Džo Bajden (Joe Biden), nema pravo pozivati se na Peti amandman. Pozvao se i na presudu Braun protiv Vokera (Brown v. Walker) iz 1896. godine te optužio Faučija za prezir prema Senatu i američkoj javnosti, kao i za lično bogaćenje tokom pandemije.

Fauči je tokom pandemije bio jedno od najprepoznatljivijih lica američkog odgovora na koronavirus, a često je javno ulazio u sukobe s tadašnjim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) zbog načina borbe protiv pandemije.

# SENAT SAD
# ANTHONY FAUCI
# SASLUŠANJE
# JOSH HAWLEY
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