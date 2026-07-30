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POJAČANE TENZIJE

Iran lansirao najmanje pet balističkih raketa prema američkim bazama u Jordanu

Vojska Jordana navela je da je uspješno osujetila napad, ne iznoseći detalje o mjestu lansiranja niti o eventualnoj šteti

Osveta Iranaca. Platforma X

Dž. B.

prije 48 minuta

Jordanske oružane snage saopćile su da su presrele najmanje pet balističkih projektila koje je Iran lansirao prema američkim vojnim lokacijama u toj zemlji, nakon noćnih američkih udara na iranske ciljeve.

Vojska Jordana navela je da je uspješno osujetila napad, ne iznoseći detalje o mjestu lansiranja niti o eventualnoj šteti. Prema dostupnim informacijama, riječ je o iranskom odgovoru na američke vojne operacije, čime su dodatno pojačane tenzije između Teherana i Vašingtona.

Jordan je domaćin nekoliko američkih vojnih baza i oko 3.000 do 3.800 američkih vojnika. Među najvažnijim lokacijama su zračna baza Muafak Salti u Azraku, koja služi za operacije borbenih aviona i dronova, te vojni položaj Toranj 22 na sjeveroistoku zemlje, odakle se pruža logistička podrška garnizonu Al-Tanf u Siriji.

Američko vojno prisustvo u Jordanu ima važnu ulogu u regionalnim operacijama, zbog čega se ova zemlja sve češće nalazi u fokusu sukoba na Bliskom istoku.

# NAPAD
# IRAN
# SAD
# JORDAN
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