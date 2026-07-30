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PODRŽALA PETICIJU

Zvijezda serije "Svi vole Raymonda" traži da se Zohranu Mamdaniju zabrani prisustvo obilježavanju 11. septembra

Peticiju, koju su pokrenule porodice žrtava, do srijede je potpisalo blizu 45.000 ljudi

Gradonačelnika optužuje za simpatije prema teroristima. AP

Dž. B.

prije 22 minute

Američka glumica Patriša Hiton (Patricia Heaton), najpoznatija po ulozi Debre Baron (Debra Barone) u seriji "Svi vole Raymonda", podržala je peticiju kojom se traži da se gradonačelniku Njujorka (New York) Zohranu Mamdaniju (Zohran Mamdani) zabrani prisustvo obilježavanju 25. godišnjice terorističkih napada od 11. septembra.

Peticiju, koju su pokrenule porodice žrtava, do srijede je potpisalo blizu 45.000 ljudi. Hiton je uz objavu na društvenim mrežama poručila: "Samo tako nastavite, Njujorčani."

Na snimku ekrana koji je podijelila nalazi se komentar osobe čiji je brat poginuo u napadima 11. septembra 2001. godine, u kojem se Mamdani optužuje za simpatije prema teroristima te navodi da nije prikladno da prisustvuje komemoraciji.

Glumica je i ranije govorila o ovom datumu, navodeći da je 11. septembra 2001. boravila u Njujorku sa ekipom serije. Nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, uporedila je tu grupu s Al-Kaidom, poručivši da su terorizam i njegove posljedice prijetnja cijelom svijetu.

# 11. SEPTEMBAR
# ZOHRAN MAMDANI
# PATRICIA HEATON
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