Ruski trgovački gigant neobičnom porukom na krovu pokušao zaštititi skladište od ukrajinskih dronova

Nakon što su ukrajinski dronovi proteklih sedmica izveli niz napada na logističke centre i skladišta ruskog maloprodajnog lanca "Wildberries", njegov konkurent "Ozon" odlučio se na nesvakidašnji potez kako bi pokušao zaštititi vlastitu imovinu.

Na krovu glavnog logističkog centra u Nižnjem Novgorodu ispisana je velika poruka vidljiva iz zraka: "Ovo nije Wildberries. Proletite".

Ovaj potez uslijedio je nakon više napada u kojima su skladišta kompanije "Wildberries" pretrpjela veliku materijalnu štetu i požare.

Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira napade dronovima na logističke i industrijske objekte u Rusiji, tvrdeći da se pojedini distributivni centri koriste za podršku ruskoj vojnoj industriji i skladištenje opreme.

Porukom ispisanom na krovu "Ozon" je, uz dozu crnog humora, pokušao jasno staviti do znanja da se na toj lokaciji ne nalazi skladište njihovog najvećeg konkurenta, očigledno se nadajući da će time izbjeći sudbinu koja je zadesila objekte kompanije "Wildberries".