Njemačka ove godine ima blizu 10.000 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom

Vjeruje se da je ove godine u Njemačkoj od uzroka povezanih s vrućinom umrlo gotovo 10.000 ljudi, saopćio je u četvrtak nacionalni institut za javno zdravstvo.

U svom sedmičnom izvještaju, Institut Robert Koch procijenio je da je do 19. jula širom zemlje zabilježeno 9.800 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom. Ta brojka je veća nego u bilo kojoj cijeloj godini od 2016. godine.

Njemačka je ovog ljeta bila pogođena nekoliko toplotnih talasa, a nacionalni temperaturni rekord oboren je krajem juna.

Očekuje se da će temperature u četvrtak dostići 39 stepeni Celzijusa u posljednjem toplotnom talasu koji je pogodio zemlju.