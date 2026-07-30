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OPĆI HAOS

Njemačka ove godine ima blizu 10.000 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom

Očekuje se da će temperature u četvrtak dostići 39 stepeni Celzijusa

Visoke temperature. Twitter

FENA

prije 1 sat 25 minuta

Vjeruje se da je ove godine u Njemačkoj od uzroka povezanih s vrućinom umrlo gotovo 10.000 ljudi, saopćio je u četvrtak nacionalni institut za javno zdravstvo.

U svom sedmičnom izvještaju, Institut Robert Koch procijenio je da je do 19. jula širom zemlje zabilježeno 9.800 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom. Ta brojka je veća nego u bilo kojoj cijeloj godini od 2016. godine.

Njemačka je ovog ljeta bila pogođena nekoliko toplotnih talasa, a nacionalni temperaturni rekord oboren je krajem juna.

Očekuje se da će temperature u četvrtak dostići 39 stepeni Celzijusa u posljednjem toplotnom talasu koji je pogodio zemlju.

# VRUĆINE
# TOPLOTNI TALAS
# SMRT
# NJEMAČKA
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