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UZBUNA

Snažna eksplozija odjeknula u evropskoj zemlji, pao je nepoznati objekt i napravio krater od 10 metara!

Na mjesto događaja upućeni vatrogasci, policija i vojska

Krater od 10 metara u Poljskoj. Screenshot

N. J.

prije 1 sat 8 minuta

Snažna eksplozija odjeknula je rano jutros kada je neidentifikovani objekt pao u polje kod sela Tarnava-Kolonia (Tarnawa-Kolonia), 50 kilometara od Lublina na istoku Poljske. Na mjestu događaja nastao je krater od 10 metara, a tamo su upućeni vatrogasci, policija i vojska, saopćile su poljske vlasti.

Poljski premijer Donald Tusk na X-u je objavio da je tokom masovnog ruskog raketnog napada na zapadnu Ukrajinu došlo do kršenja poljskog zračnog prostora.

No, još nije potvrđeno je li neidentificirani objekt koji je srušio u Poljskoj bio ruski projektil.

Nestao sa radara

- U 3:40 ujutro u poljskom zračnom prostoru otkriven je neidentificirani objekt. Lovci F-16 poslani su da ga presretnu, ali nakon šest minuta objekt je nestao s radara. Helikopter Mi-24 naznačio je vjerovatno mjesto pada objekta u blizini Tarnava-Kolonije - saopćila je Operativna komanda poljskih oružanih snaga.

Policija iz Lublina istakla je da su nešto poslije pet sati ujutro policajci otkrili krater i razasute dijelove neidentificiranog objekta na polju između Tarnava-Kolonije i Tokarija (Tokary), otprilike dva kilometra od naselja. O kakvom je objektu riječ nije potvrđeno.

Ukrajinski izvori zasad nezvanično navode da bi se moglo raditi o ruskoj krstarećoj raketi H-101, poznatoj i pod engleskom oznakom Kh-101.

Rusi izveli masovni napad

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je u četvrtak da je izvelo masovni napad preciznim oružjem dugog dometa s kopna, iz zraka i s mora, kao i napad dronovima na vojne lokacije diljem Ukrajine.

Sirene za zračnu uzbunu oglašene su u većini ukrajinskih regija, a u napadima je poginulo najmanje 13 osoba.

Poljska vojska izjavila je da je protivzračna odbrana te zemlje primijetila najmanje desetak projektila iznad zapadne Ukrajine, što je predstavljalo potencijalnu prijetnju poljskom zračnom prostoru.

# EKSPLOZIJA
# KRATER
# POLJSKA
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