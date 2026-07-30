Snažna eksplozija odjeknula u evropskoj zemlji, pao je nepoznati objekt i napravio krater od 10 metara!

Snažna eksplozija odjeknula je rano jutros kada je neidentifikovani objekt pao u polje kod sela Tarnava-Kolonia (Tarnawa-Kolonia), 50 kilometara od Lublina na istoku Poljske. Na mjestu događaja nastao je krater od 10 metara, a tamo su upućeni vatrogasci, policija i vojska, saopćile su poljske vlasti.

Poljski premijer Donald Tusk na X-u je objavio da je tokom masovnog ruskog raketnog napada na zapadnu Ukrajinu došlo do kršenja poljskog zračnog prostora.

No, još nije potvrđeno je li neidentificirani objekt koji je srušio u Poljskoj bio ruski projektil.

Nestao sa radara

- U 3:40 ujutro u poljskom zračnom prostoru otkriven je neidentificirani objekt. Lovci F-16 poslani su da ga presretnu, ali nakon šest minuta objekt je nestao s radara. Helikopter Mi-24 naznačio je vjerovatno mjesto pada objekta u blizini Tarnava-Kolonije - saopćila je Operativna komanda poljskih oružanih snaga.

Policija iz Lublina istakla je da su nešto poslije pet sati ujutro policajci otkrili krater i razasute dijelove neidentificiranog objekta na polju između Tarnava-Kolonije i Tokarija (Tokary), otprilike dva kilometra od naselja. O kakvom je objektu riječ nije potvrđeno.

Ukrajinski izvori zasad nezvanično navode da bi se moglo raditi o ruskoj krstarećoj raketi H-101, poznatoj i pod engleskom oznakom Kh-101.

Rusi izveli masovni napad

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je u četvrtak da je izvelo masovni napad preciznim oružjem dugog dometa s kopna, iz zraka i s mora, kao i napad dronovima na vojne lokacije diljem Ukrajine.