Treći vatrogasac poginuo gaseći požare u Grčkoj

Treći vatrogasac je poginuo gaseći požare u Grčkoj, prema medijskim izvještajima koji se pozivaju na vatrogasnu službu.
Vatrogasac je pronađen bez svijesti u blizini požara u Ageranosu na jugu Peloponeza i proglašen je mrtvim u bolnici u srijedu. Tačan uzrok smrti nije odmah poznat.
Dva vatrogasca su prethodno poginula gaseći požar na ostrvu Krit. Navodno su se dezorijentisali u gustom dimu prije nego što je njihovo vozilo okruženo plamenom.
Veliki požar na jugu Krita ostao je van kontrole, a stotine vatrogasaca se bore s plamenom koji se proširio južno od Retimna od srijede, prema podacima civilne zaštite.
Velika područja poljoprivrednog zemljišta i maslinika su oštećena ili uništena, zajedno s nekim kućama i poljoprivrednim zgradama.
Nekoliko sela je evakuisano iz predostrožnosti. Mnogi turisti su odvezeni iz područja čamcem iz okoline popularnog ljetovališta Agia Galini na južnoj obali Krita.
Oko 8.000 ljudi je dovedeno na sigurno iz zajednica u tom području, rekla je zamjenica guvernera Krita Marija Lioni (Maria) grčkoj televiziji.
Jaki i promjenjivi vjetrovi ozbiljno su ometali napore u gašenju požara. Avioni i helikopteri za gašenje vodom mogli su se koristiti samo u ograničenoj mjeri, a ponekad uopće ne, saopštile su hitne službe.
Vatrogasci su se stoga uglavnom fokusirali na zaštitu kuća i druge infrastrukture.
Raspoređeno je više od 200 vatrogasaca, desetine vozila, volontera, općinskih radnika hitnih službi i policije, a daljnja pojačanja su na putu.
Odvojeni požar u regiji Sitia na istočnom Kritu sada je uglavnom pod kontrolom, saopštile su vlasti. Međutim, prognozirani su jači vjetrovi, a hitne ekipe su ostale u pripravnosti.