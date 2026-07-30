Treći vatrogasac poginuo gaseći požare u Grčkoj

Treći vatrogasac je poginuo gaseći požare u Grčkoj, prema medijskim izvještajima koji se pozivaju na vatrogasnu službu. Vatrogasac je pronađen bez svijesti u blizini požara u Ageranosu na jugu Peloponeza i proglašen je mrtvim u bolnici u srijedu. Tačan uzrok smrti nije odmah poznat. Dva vatrogasca su prethodno poginula gaseći požar na ostrvu Krit. Navodno su se dezorijentisali u gustom dimu prije nego što je njihovo vozilo okruženo plamenom.

Veliki požar na jugu Krita ostao je van kontrole, a stotine vatrogasaca se bore s plamenom koji se proširio južno od Retimna od srijede, prema podacima civilne zaštite. Velika područja poljoprivrednog zemljišta i maslinika su oštećena ili uništena, zajedno s nekim kućama i poljoprivrednim zgradama. Nekoliko sela je evakuisano iz predostrožnosti. Mnogi turisti su odvezeni iz područja čamcem iz okoline popularnog ljetovališta Agia Galini na južnoj obali Krita. Oko 8.000 ljudi je dovedeno na sigurno iz zajednica u tom području, rekla je zamjenica guvernera Krita Marija Lioni (Maria) grčkoj televiziji.