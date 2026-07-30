Saudijski ministar odbrane s Trampom razgovarao o Iranu: Princ Halid bin Salman poručio da želi deeskalaciju

Nakon zajedničkih vojnih udara Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije na proiranske milicije u Iraku, saudijski ministar odbrane princ Halid bin Salman (Khalid bin Salman) sastao se u Vašingtonu s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump).

Prema pisanju Axiosa, princ je prije toga razgovarao s potpredsjednikom Džej Di Vensom (JD Vance), kojem je prenio poruku prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana (Mohammed bin Salman) da Saudijska Arabija želi deeskalaciju sukoba s Iranom, uprkos nedavnim vojnim udarima.

Sastanak je održan nakon zajedničke akcije američkih i saudijskih snaga protiv proiranskih milicija u Iraku, koja je uslijedila kao odgovor na seriju napada dronovima za koje Vašington i Rijad optužuju Iransku revolucionarnu gardu (IRGC).

Izvor upoznat sa sastankom naveo je da je princ Halid naglasio kako vojni udari ne predstavljaju želju Saudijske Arabije za širim ratom, već odgovor na prijetnje njenoj sigurnosti.

Prema istim izvorima, saudijska strana upozorila je američku administraciju da bi daljnja eskalacija sukoba s Iranom mogla dodatno destabilizirati Bliski istok te poručila da je diplomatsko rješenje i dalje najbolji put za očuvanje regionalne sigurnosti.