Teške tvrdnje iz Irana: U napadu na američku bazu navodno uništena tri aviona F-35

Korpus garde islamske revolucije (IRGC) saopćio je da je izveo napad balističkim raketama na zračnu bazu Al-Azrak (Al-Azraq) u Jordanu, gdje su raspoređeni američki borbeni avioni F-35.

Prema navodima IRGC-a, napad je izveden kao odgovor na američki udar na ostrvo Keš (Qesh), u kojem je, kako tvrde, život izgubila tročlana porodica.

Iranska državna novinska agencija Fars prenosi da su rakete pogodile rampu i objekat za održavanje aviona unutar baze.

U zvaničnom saopćenju IRGC navodi da je ovim napadom američkim zračnim snagama nanesena značajna šteta.

Prema njihovim tvrdnjama, potpuno su uništena tri američka borbena aviona F-35, dok su još tri ozbiljno oštećena.

IRGC također tvrdi da je u napadu poginuo određeni broj neprijateljskih oficira i pripadnika tehničkog osoblja zaduženog za održavanje baze.

Kako navode, raketni udar predstavlja odmazdu za američki napad na ostrvo Qesh, u kojem su stradali majka, otac i njihovo dijete.