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OPASNA STRATEGIJA

Galić iznio zabrinjavajuću prognozu: Mir nije na vidiku, slijedi nova kriza

Dok sukob traje, vojni analitičar upozorava da bi naredni potezi Irana mogli promijeniti globalnu političku sliku

Galić upozorava: Slijedi period ni rata ni mira, a jesen donosi najveći rizik. Screenshot

Dejan Ešpek

prije 34 minute

Vojno-politički analitičar Mario Galić u razgovoru za "Dnevni avaz" iznio je procjenu da će se sukob na Bliskom istoku nastaviti približno istim intenzitetom kao i do sada, uz vrlo male izglede za postizanje trajnog mira.

Prema njegovim riječima, jedan od glavnih razloga je složena unutrašnja situacija u Iranu, gdje, kako navodi, ne postoji jasno definisana struktura vlasti koja bi mogla donijeti i provesti eventualni mirovni sporazum.

– Za očekivati je nastavak sukoba otprilike istog intenziteta kao trenutno. Iran nema jasno definiranu vlast, stoga nije za očekivati postizanje bilo kakvog sporazuma koji će se provesti – rekao je Galić.

Prema njegovim riječima, dodatnu neizvjesnost stvara pitanje ko uopće donosi ključne odluke u Teheranu.

– Kako je zdravstveno stanje vrhovnog vođe Mojtabe Hameneija jako loše, pitanje je ko zapravo donosi odluke. Povrh toga, snažna ekstremistička struja, uglavnom među svećenstvom i najvišim zapovjednicima Korpusa čuvara Islamske revolucije, značajno ograničava bilo kakve izglede za postizanje mira – istakao je.

Teheran ima plan do novembra. Facebook

Zbog toga, smatra Galić, u narednom periodu neće doći do značajnijih promjena na terenu.

– Zadržat će se svojevrsno stanje ni rata ni mira – naglasio je.

Govoreći o političkim ciljevima Irana, Galić smatra da Teheran pokušava kupiti vrijeme do američkih izbora za Kongres.

– Potpuno je jasno da Teheran želi ovakvu situaciju produžiti sve do izbora za Kongres početkom novembra u nadi da će Demokratska stranka odnijeti uvjerljivu pobjedu. Posljedično, novi saziv Senata i Zastupničkog doma natjerao bi, barem se Iranci tako nadaju, predsjednika Donalda Trumpa na kapitulaciju – rekao je za "Avaz".

Dodao je kako bi upravo energenti mogli postati jedno od glavnih sredstava pritiska.

– S obzirom na to da su Amerikancima najvažniji radna mjesta i cijena benzina, za očekivati je da će Teheran na jesen poduzeti značajne napade kako bi podigao cijenu nafte, a samim tim i cijenu benzina na američkom tržištu. Na taj način pokušao bi utjecati na ishod izbora početkom novembra – smatra Galić.

Na kraju je poručio da u Washingtonu dobro razumiju takvu strategiju, ali da još nije jasno kako će odgovoriti.

– S druge strane, u Washingtonu su svjesni svega toga, iako trenutno nije potpuno jasno šta Bijela kuća namjerava učiniti – zaključio je Galić za "Dnevni avaz".

# BLISKI ISTOK
# MARIO GALIĆ
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