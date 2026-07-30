Galić iznio zabrinjavajuću prognozu: Mir nije na vidiku, slijedi nova kriza

Vojno-politički analitičar Mario Galić u razgovoru za "Dnevni avaz" iznio je procjenu da će se sukob na Bliskom istoku nastaviti približno istim intenzitetom kao i do sada, uz vrlo male izglede za postizanje trajnog mira.
Prema njegovim riječima, jedan od glavnih razloga je složena unutrašnja situacija u Iranu, gdje, kako navodi, ne postoji jasno definisana struktura vlasti koja bi mogla donijeti i provesti eventualni mirovni sporazum.
– Za očekivati je nastavak sukoba otprilike istog intenziteta kao trenutno. Iran nema jasno definiranu vlast, stoga nije za očekivati postizanje bilo kakvog sporazuma koji će se provesti – rekao je Galić.
Prema njegovim riječima, dodatnu neizvjesnost stvara pitanje ko uopće donosi ključne odluke u Teheranu.
– Kako je zdravstveno stanje vrhovnog vođe Mojtabe Hameneija jako loše, pitanje je ko zapravo donosi odluke. Povrh toga, snažna ekstremistička struja, uglavnom među svećenstvom i najvišim zapovjednicima Korpusa čuvara Islamske revolucije, značajno ograničava bilo kakve izglede za postizanje mira – istakao je.
Zbog toga, smatra Galić, u narednom periodu neće doći do značajnijih promjena na terenu.
– Zadržat će se svojevrsno stanje ni rata ni mira – naglasio je.
Govoreći o političkim ciljevima Irana, Galić smatra da Teheran pokušava kupiti vrijeme do američkih izbora za Kongres.
– Potpuno je jasno da Teheran želi ovakvu situaciju produžiti sve do izbora za Kongres početkom novembra u nadi da će Demokratska stranka odnijeti uvjerljivu pobjedu. Posljedično, novi saziv Senata i Zastupničkog doma natjerao bi, barem se Iranci tako nadaju, predsjednika Donalda Trumpa na kapitulaciju – rekao je za "Avaz".
Dodao je kako bi upravo energenti mogli postati jedno od glavnih sredstava pritiska.
– S obzirom na to da su Amerikancima najvažniji radna mjesta i cijena benzina, za očekivati je da će Teheran na jesen poduzeti značajne napade kako bi podigao cijenu nafte, a samim tim i cijenu benzina na američkom tržištu. Na taj način pokušao bi utjecati na ishod izbora početkom novembra – smatra Galić.
Na kraju je poručio da u Washingtonu dobro razumiju takvu strategiju, ali da još nije jasno kako će odgovoriti.
– S druge strane, u Washingtonu su svjesni svega toga, iako trenutno nije potpuno jasno šta Bijela kuća namjerava učiniti – zaključio je Galić za "Dnevni avaz".