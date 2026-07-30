Galić iznio zabrinjavajuću prognozu: Mir nije na vidiku, slijedi nova kriza

Vojno-politički analitičar Mario Galić u razgovoru za "Dnevni avaz" iznio je procjenu da će se sukob na Bliskom istoku nastaviti približno istim intenzitetom kao i do sada, uz vrlo male izglede za postizanje trajnog mira.

Prema njegovim riječima, jedan od glavnih razloga je složena unutrašnja situacija u Iranu, gdje, kako navodi, ne postoji jasno definisana struktura vlasti koja bi mogla donijeti i provesti eventualni mirovni sporazum.

– Za očekivati je nastavak sukoba otprilike istog intenziteta kao trenutno. Iran nema jasno definiranu vlast, stoga nije za očekivati postizanje bilo kakvog sporazuma koji će se provesti – rekao je Galić.

Prema njegovim riječima, dodatnu neizvjesnost stvara pitanje ko uopće donosi ključne odluke u Teheranu.

– Kako je zdravstveno stanje vrhovnog vođe Mojtabe Hameneija jako loše, pitanje je ko zapravo donosi odluke. Povrh toga, snažna ekstremistička struja, uglavnom među svećenstvom i najvišim zapovjednicima Korpusa čuvara Islamske revolucije, značajno ograničava bilo kakve izglede za postizanje mira – istakao je.