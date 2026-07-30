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Video / Muškarca ubio piton: Udavio ga pa progutao cijelog

Pitoni nisu otrovni, već svoj plijen usmrćuju snažnim stiskom tijela i gušenjem

Trenutak pronalaska tijela u utrobi pitona. Platforma X

B. S.

prije 1 sat 10 minuta

Četrdesetogodišnji poljoprivrednik Hasim Lembesi pronađen je mrtav u utrobi ogromnog pitona, potvrdila je u utorak policija indonezijske pokrajine Sjeverni Maluku. Lembesi, stanovnik sela Vajiskaj (Waisakai) na otoku Sula, nestao je u ponedjeljak navečer dok se vraćao kući iz susjednog sela, piše Jakarta Globe.

Nakon što se nije vratio kući, njegova porodica i mještani organizovali su potragu. Duž šumskog puta kojim je prolazio pronašli su njegove lične stvari i tragove krvi. Nedugo zatim, u blizini su ugledali velikog pitona s neobično izraženim i povećanim stomakom.

Pronađen u utrobi pitona

Mještani su, uz pomoć policije, usmrtili zmiju i otvorili njeno tijelo, nakon čega su unutra pronašli ostatke nestalog Hasima Lembesija. Glasnogovornik policije otoka Sula, Džaja Afandi Soamole (Jaya Afandi M. Soamole) potvrdio je događaj u službenom saopćenju.

- Žrtva je pronađena mrtva oko 20:30, nakon napada pitona. Policajci i mještani koji su ga tražili izvukli su tijelo i prevezli ga obitelji u selo Vaskaradi pokopa - naveo je Soamole.

Društvenim mrežama proširila se i amaterska snimka na kojoj se vidi kako mještani i policajci prate zmiju kroz raslinje prije nego što je usmrćena. Na snimku se vidi i trenutak kada je tijelo izvučeno iz rasporenog pitona.

Prirodno stanište

Napadi pitona na ljude sa smrtnim ishodom izuzetno su rijetki, ali se u Indoneziji povremeno događaju. Ova zemlja je prirodno stanište mrežastih pitona, jednih od najvećih zmija na svijetu.

Većina ovakvih slučajeva zabilježena je u ruralnim područjima, gdje ljudi rade u šumama i na plantažama, zbog čega češće dolazi do susreta s ovim životinjama.

Pitoni nisu otrovni, već svoj plijen usmrćuju snažnim stiskom tijela i gušenjem.

# NESREĆA
# PITON
# MUŠKARAC
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