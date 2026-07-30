Evropi prijeti najgora sezona požara u historiji: Vrućine i suša raspiruju vatru

Agencija Evropske unije upozorila je da bi zbog sve većeg rizika od šumskih požara početkom augusta "cijela Evropa mogla gorjeti". Požari su već aktivni u Španiji i Francuskoj, a raste zabrinutost da bi narednih dana novi požari mogli izbiti u Grčkoj, Italiji i centralnoj Evropi. Kratkoročne prognoze za Francusku i dalje su "veoma teške", izjavila je Maria Zuber, direktorica Centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije EU-a (ECCR). Upozorila je da će, ukoliko se požari u Portugalu i Španiji ne stave pod kontrolu, veliki dio Evrope biti zahvaćen vatrom. Zuber je novinarima u operativnom centru ECCR-a u Briselu kazala da bi 2026. godina mogla postati najteža sezona požara u evropskoj historiji i nadmašiti rekord iz prethodne godine. Kao jedan od glavnih razloga navela je obilne zimske i proljetne padavine koje su dovele do bujanja vegetacije, dok su ljetne vrućine pretvorile osušeno raslinje u lako zapaljiv materijal. Rekordni požari Vremenski uslovi koji pogoduju širenju požara u Evropskoj uniji ove godine bilježe rekordne vrijednosti, dok se vatrogasci širom Mediterana bore s velikim vatrenim stihijama. Podaci Evropskog informacionog sistema za šumske požare (EFFIS) pokazuju da su zbog ekstremnih vrućina, suše i vjetra uslovi za nastanak požara od početka godine bili znatno iznad dugogodišnjeg prosjeka.

Zvanično je potvrđeno da su u utorak u Grčkoj poginula tri vatrogasca. U međuvremenu, vatrogasne ekipe u Francuskoj i Španiji uspjele su tokom noći staviti pod kontrolu velike požare koji su prijetili naseljenim područjima. Prema posljednjim podacima, ove godine je u Evropi izgorjelo oko 435.000 hektara površine, što je gotovo tri puta više od historijskog prosjeka. Šteta je nastala u oko 1.400 požara, što je dvostruko više od uobičajenog broja. Situacija u Francuskoj Požar u gustim borovim šumama u blizini Bordoa proširio se toliko da je izazvao rijetku pojavu vatrene oluje s grmljavinom, koja može dovesti do nastanka novih požarišta. Prema podacima EFFIS-a, u Francuskoj je do sada izgorjelo oko 91.000 hektara, čime je već oboren nacionalni rekord za cijelu godinu, iako ljetna sezona još nije završena. Lokalne vlasti u departmanu Gironde saopćile su da je požar nakon mirnije noći stavljen pod kontrolu. Nastavljaju se aktivnosti na saniranju rubnih dijelova i gašenju preostalih žarišta. Temperature su u četvrtak bile povoljnije nego dan ranije, kada su visoke temperature od 38 stepeni i snažan vjetar otežavali intervencije. Vlasti su u četvrtak odobrile povratak kućama za dodatnih 84.000 ljudi, nakon što je dan ranije povratak omogućen za oko 60.000 stanovnika. Požari u Španiji U Španiji je ove godine izgorjelo oko 207.000 hektara, a zapadno od Madrida zabilježen je najveći šumski požar u historiji zemlje.

Zahvaćena površina gotovo je pet puta veća od prosjeka za ovaj period godine, iako je još uvijek manja nego tokom rekordne 2022. godine. Regionalne vlasti u Madridu saopćile su da je situacija stabilnija, ali stanovnicima sedam naselja i dalje nije dozvoljen povratak. Premijer Španije Pedro Sančez (Pedro Sánchez) u četvrtak ujutro proglasio je završetak vanrednog stanja u pokrajinama Avila i Madrid. Ipak, zbog novog požara u blizini granice s Portugalom evakuirano je oko 600 ljudi. Španska meteorološka služba Aemet najavila je da će temperature u velikom dijelu unutrašnjosti zemlje prelaziti 35 stepeni, dok se u pojedinim regijama očekuju maksimalne vrijednosti između 40 i 42 stepena. Evropska solidarnost Zbog velikih požara u Francuskoj i Španiji tokom ovog mjeseca svoje domove i turističke objekte moralo je napustiti više od 300.000 ljudi. Obje zemlje zatražile su pomoć Evropske unije u vidu vatrogasaca, vozila, kanadera i helikoptera. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) zahvalila je vatrogascima na hrabrosti i zalaganju, dok su timovi iz Rumunije i Grčke produžili svoje angažmane.