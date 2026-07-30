Evropi prijeti najgora sezona požara u historiji: Vrućine i suša raspiruju vatru

Agencija Evropske unije upozorila je da bi zbog sve većeg rizika od šumskih požara početkom augusta "cijela Evropa mogla gorjeti".
Požari su već aktivni u Španiji i Francuskoj, a raste zabrinutost da bi narednih dana novi požari mogli izbiti u Grčkoj, Italiji i centralnoj Evropi.
Kratkoročne prognoze za Francusku i dalje su "veoma teške", izjavila je Maria Zuber, direktorica Centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije EU-a (ECCR). Upozorila je da će, ukoliko se požari u Portugalu i Španiji ne stave pod kontrolu, veliki dio Evrope biti zahvaćen vatrom.
Zuber je novinarima u operativnom centru ECCR-a u Briselu kazala da bi 2026. godina mogla postati najteža sezona požara u evropskoj historiji i nadmašiti rekord iz prethodne godine.
Kao jedan od glavnih razloga navela je obilne zimske i proljetne padavine koje su dovele do bujanja vegetacije, dok su ljetne vrućine pretvorile osušeno raslinje u lako zapaljiv materijal.
Rekordni požari
Vremenski uslovi koji pogoduju širenju požara u Evropskoj uniji ove godine bilježe rekordne vrijednosti, dok se vatrogasci širom Mediterana bore s velikim vatrenim stihijama.
Podaci Evropskog informacionog sistema za šumske požare (EFFIS) pokazuju da su zbog ekstremnih vrućina, suše i vjetra uslovi za nastanak požara od početka godine bili znatno iznad dugogodišnjeg prosjeka.
Zvanično je potvrđeno da su u utorak u Grčkoj poginula tri vatrogasca. U međuvremenu, vatrogasne ekipe u Francuskoj i Španiji uspjele su tokom noći staviti pod kontrolu velike požare koji su prijetili naseljenim područjima.
Prema posljednjim podacima, ove godine je u Evropi izgorjelo oko 435.000 hektara površine, što je gotovo tri puta više od historijskog prosjeka. Šteta je nastala u oko 1.400 požara, što je dvostruko više od uobičajenog broja.
Situacija u Francuskoj
Požar u gustim borovim šumama u blizini Bordoa proširio se toliko da je izazvao rijetku pojavu vatrene oluje s grmljavinom, koja može dovesti do nastanka novih požarišta.
Prema podacima EFFIS-a, u Francuskoj je do sada izgorjelo oko 91.000 hektara, čime je već oboren nacionalni rekord za cijelu godinu, iako ljetna sezona još nije završena.
Lokalne vlasti u departmanu Gironde saopćile su da je požar nakon mirnije noći stavljen pod kontrolu. Nastavljaju se aktivnosti na saniranju rubnih dijelova i gašenju preostalih žarišta. Temperature su u četvrtak bile povoljnije nego dan ranije, kada su visoke temperature od 38 stepeni i snažan vjetar otežavali intervencije.
Vlasti su u četvrtak odobrile povratak kućama za dodatnih 84.000 ljudi, nakon što je dan ranije povratak omogućen za oko 60.000 stanovnika.
Požari u Španiji
U Španiji je ove godine izgorjelo oko 207.000 hektara, a zapadno od Madrida zabilježen je najveći šumski požar u historiji zemlje.
Zahvaćena površina gotovo je pet puta veća od prosjeka za ovaj period godine, iako je još uvijek manja nego tokom rekordne 2022. godine.
Regionalne vlasti u Madridu saopćile su da je situacija stabilnija, ali stanovnicima sedam naselja i dalje nije dozvoljen povratak. Premijer Španije Pedro Sančez (Pedro Sánchez) u četvrtak ujutro proglasio je završetak vanrednog stanja u pokrajinama Avila i Madrid.
Ipak, zbog novog požara u blizini granice s Portugalom evakuirano je oko 600 ljudi.
Španska meteorološka služba Aemet najavila je da će temperature u velikom dijelu unutrašnjosti zemlje prelaziti 35 stepeni, dok se u pojedinim regijama očekuju maksimalne vrijednosti između 40 i 42 stepena.
Evropska solidarnost
Zbog velikih požara u Francuskoj i Španiji tokom ovog mjeseca svoje domove i turističke objekte moralo je napustiti više od 300.000 ljudi.
Obje zemlje zatražile su pomoć Evropske unije u vidu vatrogasaca, vozila, kanadera i helikoptera.
Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) zahvalila je vatrogascima na hrabrosti i zalaganju, dok su timovi iz Rumunije i Grčke produžili svoje angažmane.
- Dok požari u Francuskoj i Španiji i dalje haraju, evropska solidarnost nema granica - poručila je fon der Lejen.
Zvaničnici EU centra za upravljanje kriznim situacijama upozorili su da Evropu očekuju teške sedmice, jer se stanje u Italiji i Grčkoj pogoršava.
Grčka vatrogasna služba potvrdila je smrt dvojice vatrogasaca na Kreti, dok je treći stradao na jugu kopnenog dijela zemlje. Do kraja jula Grčka je imala relativno mirnu sezonu požara, sa manjim brojem požara i manjom opožarenom površinom u odnosu na prosjek.
Italija i Portugal, međutim, bilježe gotovo rekordan broj požara, uz površine zahvaćene vatrom koje su znatno iznad uobičajenih vrijednosti. Iako nisu pretrpjele štetu poput Francuske i Španije, Italija je prošle sedmice ostala bez vatrogasca koji je poginuo tokom intervencije na Siciliji.
Klimatske promjene
Klimatske promjene ovog ljeta doprinose širenju požara širom Evrope. Dugotrajni toplotni valovi isušili su vegetaciju i stvorili velike količine lako zapaljivog materijala, zbog čega se čak i manji požari brzo pretvaraju u velike katastrofe.
Tokom posjete komandnom centru, premijer Sančez ponovio je poziv na stvaranje "nacionalnog pakta" za suočavanje s klimatskom krizom.
- Uzrok ovih požara može biti ljudski faktor, ali i ne mora. U svakom slučaju, oni se eksponencijalno šire zbog visokih temperatura, niske vlage i atmosferskih pojava koje sami veliki požari stvaraju u našim šumama - izjavio je Sančez.
Analize su pokazale da bi toplotni val koji je u junu pogodio zapadnu Evropu bio gotovo nemoguć bez utjecaja klimatskih promjena. Suša tla, jedan od ključnih faktora za širenje velikih požara, postala je nekoliko puta vjerovatnija.
Procjenjuje se da je zbog toplotnih valova umrlo najmanje 10.000 ljudi, dok su poljoprivrednici zbog uništenih usjeva pretrpjeli štetu od oko dvije milijarde eura.
Rast temperatura uzrokovan sagorijevanjem fosilnih goriva odvija se istovremeno s napuštanjem ruralnih područja južne Evrope.
Zbog starenja stanovništva i odlaska mladih u gradove, farme se napuštaju, a nekontrolisano širenje vegetacije dodatno otežava posao vatrogascima i naučnicima koji proučavaju šumske požare na Mediteranu.