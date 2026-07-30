Drama na granici Evropske unije: Migranti u velikom broju ušli u špansku enklavu

Veliki broj migranata u četvrtak je stigao u špansku sjevernoafričku enklavu Ceutu, nakon što su iz pravca Maroka doplivali do područja gradskog lukobrana, saopćila je španska Civilna garda.
Prema navodima španskih medija, granicu je prešlo između 2.000 i 3.000 uglavnom mlađih osoba. Dio njih stigao je morem koristeći zračne gume i druga plutajuća sredstva, dok su pojedinci pokušali preći i preko graničnih ograda.
Ceuta i Melilla jedine su kopnene teritorije Evropske unije na afričkom kontinentu i već godinama predstavljaju jednu od glavnih ruta za migrante koji pokušavaju ući u Evropu.
Aktivista za prava migranata Zakaria Zarroqui izjavio je da situacija podsjeća na događaje iz maja 2021. godine, kada je oko 10.000 ljudi u nekoliko dana ušlo u Ceutu.
Vlasti Ceute zatražile su pomoć španske vlade i raspoređivanje dodatnih snaga, uključujući vojsku, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije navodi da sarađuje s Marokom kako bi zaustavili nove ilegalne prelaske.
Nagli porast dolazaka uslijedio je nakon odluke Vrhovnog suda Španije prema kojoj migranti presretnuti na moru na putu prema Ceuti i Melilli ne mogu automatski biti vraćeni prema posebnom režimu odbijanja na granici.