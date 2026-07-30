Drama na granici Evropske unije: Migranti u velikom broju ušli u špansku enklavu

Veliki broj migranata u četvrtak je stigao u špansku sjevernoafričku enklavu Ceutu, nakon što su iz pravca Maroka doplivali do područja gradskog lukobrana, saopćila je španska Civilna garda.

Prema navodima španskih medija, granicu je prešlo između 2.000 i 3.000 uglavnom mlađih osoba. Dio njih stigao je morem koristeći zračne gume i druga plutajuća sredstva, dok su pojedinci pokušali preći i preko graničnih ograda.

Ceuta i Melilla jedine su kopnene teritorije Evropske unije na afričkom kontinentu i već godinama predstavljaju jednu od glavnih ruta za migrante koji pokušavaju ući u Evropu.