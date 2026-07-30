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VANREDNO STANJE

Drama na granici Evropske unije: Migranti u velikom broju ušli u špansku enklavu

Veliki broj migranata stigao je u Ceutu preko mora, dok vlasti pokušavaju odgovoriti na nagli porast dolazaka

Haos na granici EU. Platforma X

D. E.

prije 25 minuta

Veliki broj migranata u četvrtak je stigao u špansku sjevernoafričku enklavu Ceutu, nakon što su iz pravca Maroka doplivali do područja gradskog lukobrana, saopćila je španska Civilna garda.

Prema navodima španskih medija, granicu je prešlo između 2.000 i 3.000 uglavnom mlađih osoba. Dio njih stigao je morem koristeći zračne gume i druga plutajuća sredstva, dok su pojedinci pokušali preći i preko graničnih ograda.

Ceuta i Melilla jedine su kopnene teritorije Evropske unije na afričkom kontinentu i već godinama predstavljaju jednu od glavnih ruta za migrante koji pokušavaju ući u Evropu.

Aktivista za prava migranata Zakaria Zarroqui izjavio je da situacija podsjeća na događaje iz maja 2021. godine, kada je oko 10.000 ljudi u nekoliko dana ušlo u Ceutu.

Vlasti Ceute zatražile su pomoć španske vlade i raspoređivanje dodatnih snaga, uključujući vojsku, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije navodi da sarađuje s Marokom kako bi zaustavili nove ilegalne prelaske.

Nagli porast dolazaka uslijedio je nakon odluke Vrhovnog suda Španije prema kojoj migranti presretnuti na moru na putu prema Ceuti i Melilli ne mogu automatski biti vraćeni prema posebnom režimu odbijanja na granici.

# MIGRANTI
# ŠPANIJA
# EU
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