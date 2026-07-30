Iran krenuo u osvetu, Jordan se našao na žestokom udaru

Jordanske oružane snage saopćile su da su spriječile pokušaj iranskog napada nakon noćnih američkih udara na Iran. Prema navodima vojske, presretnuto je pet projektila koji su bili usmjereni prema teritoriji kraljevine.

Detalji o mjestu lansiranja, kao i eventualnoj materijalnoj šteti, za sada nisu objavljeni. Ipak, ovaj incident dodatno povećava strah od širenja sukoba na širi Bliski istok.

Lansiranja se smatraju mogućom reakcijom na velike američke napade izvedene tokom noći na Iran, čime su odnosi između Teherana i Washingtona dodatno pogoršani.

Jordan se već duže vrijeme nalazi u osjetljivoj sigurnosnoj situaciji zbog prisustva američkih vojnih snaga na svojoj teritoriji. U toj zemlji raspoređeno je između 3.000 i 3.800 američkih vojnika, uglavnom u bazama Oružanih snaga Jordana.