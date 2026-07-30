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ESKALACIJA

Iran krenuo u osvetu, Jordan se našao na žestokom udaru

Nakon američkih udara na Iran, tenzije u regiji dodatno rastu

Iran lansirao projektile prema Jordanu. Screenshot

D. E.

prije 14 minuta

Jordanske oružane snage saopćile su da su spriječile pokušaj iranskog napada nakon noćnih američkih udara na Iran. Prema navodima vojske, presretnuto je pet projektila koji su bili usmjereni prema teritoriji kraljevine.

Detalji o mjestu lansiranja, kao i eventualnoj materijalnoj šteti, za sada nisu objavljeni. Ipak, ovaj incident dodatno povećava strah od širenja sukoba na širi Bliski istok.

Lansiranja se smatraju mogućom reakcijom na velike američke napade izvedene tokom noći na Iran, čime su odnosi između Teherana i Washingtona dodatno pogoršani.

Jordan se već duže vrijeme nalazi u osjetljivoj sigurnosnoj situaciji zbog prisustva američkih vojnih snaga na svojoj teritoriji. U toj zemlji raspoređeno je između 3.000 i 3.800 američkih vojnika, uglavnom u bazama Oružanih snaga Jordana.

Među ključnim lokacijama je zračna baza Muwaffaq Salti u Azraqu, koja služi za operacije borbenih aviona i dronova, kao i Toranj 22 na sjeveroistoku zemlje, gdje se nalazi oko 350 vojnika zaduženih za logističku i izviđačku podršku.

Upravo zbog američke vojne prisutnosti Jordan je posljednjih sedmica više puta bio u fokusu sigurnosnih prijetnji povezanih s Iranom.

Novi incident pokazuje koliko je situacija na Bliskom istoku krhka, dok se strahuje da bi svaki novi napad mogao dodatno proširiti sukob.

# NAPAD
# IRAN
# JORDAN
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