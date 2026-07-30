Video / Ukrajinski dronovi pogodili jednu od najvećih ruskih rafinerija, izbio veliki požar

Ukrajinske oružane snage potvrdile su da su dronovima napale rafineriju Lukoil-Permnefteorgsintez u ruskom gradu Permu, jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte u Rusiji. Nakon udara izbio je požar, dok su ruske vlasti priznale da je pogođen industrijski objekt, ali su navele da nije bilo poginulih ni povrijeđenih. Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine saopćio je u četvrtak da su napadi izvedeni 29. jula i tokom noći na 30. juli, u okviru operacije čiji je cilj slabljenje vojnog i ekonomskog potencijala Rusije.

U saopćenju se navodi da je zabilježen direktan pogodak rafinerije Lukoil-Permnefteorgsintez, nakon čega je na području postrojenja izbio požar. Istovremeno je napadnut i vojni poligon u okupiranom dijelu Zaporiške oblasti, prenosi The Kyiv Independent.

Rafinerija u Permu nalazi se u vlasništvu kompanije Lukoil i jedno je od najvećih postrojenja te vrste u Rusiji. Godišnje preradi više od 13 miliona tona sirove nafte te proizvodi benzin, dizelsko i avionsko gorivo, kao i maziva. Zbog udaljenosti veće od 1.500 kilometara od ukrajinske granice, rafinerija u Permu smatra se jednom od najteže dostupnih meta za ukrajinske dronove. Prije požara čule se eksplozije Prve informacije o napadu pojavile su se na ruskim Telegram kanalima i društvenim mrežama, gdje su objavljene fotografije i videosnimci velikog oblaka dima iznad rafinerije.