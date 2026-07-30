Video / Ukrajinski dronovi pogodili jednu od najvećih ruskih rafinerija, izbio veliki požar

Ukrajinske oružane snage potvrdile su da su dronovima napale rafineriju Lukoil-Permnefteorgsintez u ruskom gradu Permu, jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte u Rusiji. Nakon udara izbio je požar, dok su ruske vlasti priznale da je pogođen industrijski objekt, ali su navele da nije bilo poginulih ni povrijeđenih.
Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine saopćio je u četvrtak da su napadi izvedeni 29. jula i tokom noći na 30. juli, u okviru operacije čiji je cilj slabljenje vojnog i ekonomskog potencijala Rusije.
U saopćenju se navodi da je zabilježen direktan pogodak rafinerije Lukoil-Permnefteorgsintez, nakon čega je na području postrojenja izbio požar. Istovremeno je napadnut i vojni poligon u okupiranom dijelu Zaporiške oblasti, prenosi The Kyiv Independent.
Rafinerija u Permu nalazi se u vlasništvu kompanije Lukoil i jedno je od najvećih postrojenja te vrste u Rusiji. Godišnje preradi više od 13 miliona tona sirove nafte te proizvodi benzin, dizelsko i avionsko gorivo, kao i maziva.
Zbog udaljenosti veće od 1.500 kilometara od ukrajinske granice, rafinerija u Permu smatra se jednom od najteže dostupnih meta za ukrajinske dronove.
Prije požara čule se eksplozije
Prve informacije o napadu pojavile su se na ruskim Telegram kanalima i društvenim mrežama, gdje su objavljene fotografije i videosnimci velikog oblaka dima iznad rafinerije.
Stanovnici tog područja naveli su da su prije izbijanja požara čuli nekoliko eksplozija.
Guverner Permskog kraja Dmitrij Mahonin kasnije je potvrdio da je pogođen "industrijski objekt". Naveo je da je ruska protivzračna odbrana presrela više bespilotnih letjelica te da u napadu nije bilo žrtava.
Međutim, nije direktno spomenuo rafineriju Lukoila, javlja The New Voice of Ukraine.
Napad na Perm dio je šire ukrajinske kampanje usmjerene protiv ruske energetske infrastrukture. Prethodno je pogođena i velika rafinerija u Rjazanju, a ukrajinsko rukovodstvo tvrdi da ovakvim udarima želi ograničiti prihode kojima Rusija finansira rat i otežati snabdijevanje gorivom ruskih vojnih snaga, piše AP.
Jedan od najdubljih prodora dronova
Prema navodima ukrajinskih medija, rafinerija u Permu ranije je također bila meta napada bespilotnim letjelicama, ali je posljednji napad jedan od najdubljih prodora ukrajinskih dronova na rusku teritoriju od početka rata.
Napad na rafineriju u Permu uklapa se u strategiju dalekometnih udara koje Ukrajina posljednjih mjeseci sve intenzivnije provodi protiv ruske vojne i energetske infrastrukture.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je održao sastanak s vojnim vrhom.
Tema sastanka bili su upravo ovi napadi, a Zelenski je nakon sastanka poručio da su ukrajinski dronovi već sposobni pogađati mete udaljene više od 3.000 kilometara.
Dodao je da je od početka godine izvedeno više od hiljadu napada na naftnu infrastrukturu, vojnu industriju i logističke objekte.
Cilj udara
Zelenski je kazao da je cilj ovakvih udara oslabiti ruske vojne i privredne kapacitete te dodatnim pritiskom prisiliti Moskvu na diplomatsko rješenje.
Dodao je da je Ukrajina ažurirala listu prioritetnih ciljeva kako bi kampanja imala što veći utjecaj na rusku sposobnost vođenja rata.