Netanjahu upozorio: "Izrael ima spreman odgovor ako pokušaju moje hapšenje"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael imati spreman odgovor ukoliko bi tokom njegovog putovanja u inostranstvo došlo do pokušaja hapšenja na osnovu naloga Međunarodnog krivičnog suda (ICC).

U intervjuu za Fox News Netanjahu je kazao da ga takve prijetnje neće spriječiti da nastavi međunarodna putovanja.

- Imamo specijalne snage. Neću ulaziti u detalje, ali spremni smo za različite scenarije - rekao je Netanjahu.

Njegova izjava uslijedila je nakon poziva gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija da bi izraelski premijer, ukoliko doputuje u taj grad, trebao biti uhapšen u skladu s nalogom Međunarodnog krivičnog suda.

Netanjahu je takve zahtjeve odbacio, ocijenivši ih politički motivisanim, te ponovio stav izraelskih vlasti da ICC nema nadležnost nad Izraelom.

Međunarodni krivični sud ranije je izdao nalog za hapšenje Netanjahua zbog sumnji u počinjenje ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tokom sukoba u Gazi. Izrael odbacuje optužbe i tvrdi da taj sud nema jurisdikciju nad tom državom.

Izjava izraelskog premijera izazvala je brojne reakcije u međunarodnoj javnosti, dok se i dalje vodi rasprava o tome kako bi države članice Rimskog statuta postupile ukoliko bi Netanjahu doputovao na njihovu teritoriju.