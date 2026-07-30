Kineska analiza uzdrmala tvrdnje Vašingtona i Teherana: Sateliti otkrili posljedice napada

Satelitske snimke otvorile su novu raspravu o stvarnim posljedicama sukoba između SAD-a i Irana, nakon što su kineski naučnici analizirali detalje oštećenja na američkim vojnim bazama na Bliskom istoku.

Istraživači s Kineske akademije nauka (CAS) koristili su napredne metode obrade satelitskih snimaka kako bi procijenili posljedice napada i zaključili da su, prema njihovoj analizi, obje strane u javnosti prikazivale sliku koja nije u potpunosti odgovarala stanju na terenu.

Prema navodima kineskih stručnjaka, šteta na pojedinim američkim vojnim lokacijama bila je veća nego što su to ranije predstavljali američki izvori, ali istovremeno ni tvrdnje Teherana o katastrofalnim razmjerama udara nisu u potpunosti potvrđene.

Skrivena šteta

Analiza je obuhvatila period od početka sukoba do sredine aprila, a korištene su satelitske snimke evropskog sistema Sentinel-2 nakon što je ograničena dostupnost komercijalnih snimaka visoke rezolucije iz ratnih područja.

Kineski istraživači navode da su identifikovali oko 217.900 kvadratnih metara fizičkih oštećenja na američkim vojnim objektima. Među lokacijama koje su analizirane bile su baze u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu.

Najveća oštećenja, prema toj analizi, zabilježena su u zračnoj bazi Ali Al Salem u Kuvajtu, gdje je registrovano više tačaka udara. U bazi Al Dhafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima navodi se šteta na objektima u kojima su bili smješteni izviđački avioni i bespilotne letjelice.

Posebnu pažnju privukao je zaključak o ulozi dronova i balističkih projektila u savremenom ratovanju. Stručnjaci navode da kombinacija jeftinih bespilotnih letjelica i raketnih napada predstavlja sve veći izazov čak i za najnaprednije sisteme protivzračne odbrane.

Nova prijetnja

Vojni analitičari upozoravaju da ovakav razvoj događaja pokazuje ranjivost velikih vojnih baza koje su decenijama bile simbol američke globalne moći.

Satelitska analiza, međutim, pokazuje i ograničenja obje strane – dok odbrambeni sistemi imaju problem s masovnim napadima, napadačima je potrebno vrijeme za obnavljanje zaliha raketa i dronova.

Zaključak kineskih istraživača je da budući sukobi neće zavisiti samo od broja vojnika i klasičnog naoružanja, već sve više od sposobnosti korištenja tehnologije, satelita, dronova i preciznih projektila.