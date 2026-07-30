Plamen se približava nuklearnom postrojenju: Stotine vatrogasaca bore se s vatrenom stihijom

Veliki šumski požar koji bukti na području Danvič Hita u blizini Listona izazvao je pojačanu pripravnost kod jedne od najvećih nuklearnih elektrana u Velikoj Britaniji.
Vatrena stihija nalazi se na manje od pet kilometara od nuklearne elektrane Sajzvel B (Sizewell B), postrojenja koje proizvodi oko tri posto električne energije potrebne Ujedinjenom Kraljevstvu.
Na terenu se nalazi oko 120 vatrogasaca sa 18 vatrogasnih vozila, koji se bore da stave požar pod kontrolu i spriječe njegovo dalje širenje.
Kompanija EDF (EDF), koja upravlja elektranom, saopćila je da pažljivo prati situaciju i da trenutno nema opasnosti po sigurnost postrojenja.
Ipak, posebna pažnja usmjerena je na pravac vjetra. Ukoliko bi se promijenio i dim počeo kretati prema nuklearnoj elektrani, moglo bi doći do dodatnih mjera zaštite, uključujući i mogući prekid rada.
Stručnjaci upozoravaju da bi gust dim mogao predstavljati problem za sisteme ventilacije, grijanja i klimatizacije (HVAC), koji koriste vanjski zrak.
"Ako bi sigurnosni sistemi bili ugroženi, elektrana bi mogla biti primorana da obustavi proizvodnju", upozoravaju izvori iz nuklearne industrije.
Za sada nadležne službe poručuju da je situacija pod kontrolom, ali se razvoj događaja prati iz sata u sat zbog blizine požara jednom od ključnih energetskih objekata u Britaniji.