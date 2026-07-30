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LEDENA EKSPLOZIJA

Video / Golema santa leda prevrnula se uz obalu Grenlanda

Nevjerovatan trenutak zabilježen je kamerom na Grenlandu kada se ogromna santa leda iznenada prevrnula i izazvala valove uz obalu

Moć prirode: Ogromna ledena gromada prevrnula se uz obalu Grenlanda. Platforma X

D. E.

prije 1 sat 34 minute

Snimak svjedoka zabilježio je dramatičan trenutak kada se velika santa leda prevrnula u blizini obalnog grada Ilulissata na Grenlandu, izazvavši snažne valove u okolnom području.

Na snimku se vidi kako se ledena gromada naglo okreće, što je prirodna pojava koja nastaje kada se promijeni ravnoteža ogromnih masa leda koje plutaju morem.

Preokret velikih santi može izazvati iznenadne valove, zbog čega se stanovnicima i posjetiocima u blizini obale savjetuje oprez kada se ovakvi događaji dešavaju u blizini naseljenih područja.

Ilulissat se nalazi na zapadnoj obali Grenlanda i poznat je po Ilulissat Icefjordu, ledenom fjordu koji se nalazi na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine.

Ovo područje jedno je od najpoznatijih mjesta na svijetu po velikim količinama leda koje se odvajaju od glečera i plutaju prema otvorenom moru.

Prizori poput ovog podsjećaju na ogromnu snagu prirode i stalne promjene koje se događaju u polarnim područjima.

# GRENLAND
# LED
# VALOVI
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