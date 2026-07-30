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DRAMA U ZRAKU

Napetost raste u Evropi: NATO hitno podigao borbene avione

Napetost na istočnom krilu NATO-a raste nakon što je ruska raketa ušla u poljski vazdušni prostor, a Alijansa reagovala

Raketa prešla granicu Poljske: NATO reagovao. Platforma X

D. E.

prije 1 sat 23 minute

NATO i Poljska aktivirali su protivvazdušnu i kopnenu odbranu nakon što je ruska raketa, za sada nepoznatog tipa, ušla u poljski vazdušni prostor i kasnije se srušila na teritoriju te zemlje.

Portparol Vrhovne komande savezničkih snaga NATO-a u Evropi, pukovnik Martin O'Donel (Martin O'Donnell), potvrdio je da je do reakcije došlo nakon što je Rusija tokom noći izvela napade raketama na Ukrajinu.

- Kao odgovor na rusku raketu za sada nepoznatog tipa koja je ušla u poljski vazdušni prostor, NATO i Poljska su aktivirali svoju vazdušnu i kopnenu odbranu - rekao je O'Donel.

Prema njegovim riječima, u vazduh su podignuta dva NATO borbena aviona, poljski borbeni avioni F-16, avion za dopunu goriva Airbus A330, avion za rano upozoravanje Saab 340, kao i poljski helikopter Mi-24.

NATO je saopćio da je u stalnom kontaktu s poljskim vlastima i da prati situaciju nakon incidenta koji je još uvijek predmet istrage.

Vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi Aleksus Grinkevič (Alexus Grynkewich) razgovarao je s načelnikom odbrane Poljske Veslavom Kukulom (Wiesław Kukuła) o reakciji Alijanse i narednim koracima.

Iz NATO-a poručuju da će nastaviti poduzimati sve potrebne mjere kako bi zaštitili teritoriju članica, dok se utvrđuju sve okolnosti incidenta.

# NATO
# RUSIJA
# POLJSKA
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