Napetost raste u Evropi: NATO hitno podigao borbene avione

NATO i Poljska aktivirali su protivvazdušnu i kopnenu odbranu nakon što je ruska raketa, za sada nepoznatog tipa, ušla u poljski vazdušni prostor i kasnije se srušila na teritoriju te zemlje.

Portparol Vrhovne komande savezničkih snaga NATO-a u Evropi, pukovnik Martin O'Donel (Martin O'Donnell), potvrdio je da je do reakcije došlo nakon što je Rusija tokom noći izvela napade raketama na Ukrajinu.

- Kao odgovor na rusku raketu za sada nepoznatog tipa koja je ušla u poljski vazdušni prostor, NATO i Poljska su aktivirali svoju vazdušnu i kopnenu odbranu - rekao je O'Donel.