Teheran poslao poruku Trampu nakon američkih udara: "Ubit ćemo vas"

Iran je najavio odmazdu nakon novog vala američkih napada izvedenih 29. jula, dok je u Teheranu postavljen transparent s prijetećom porukom upućenom američkom predsjedniku Donaldu Trampu. Iranska revolucionarna garda (IRGC) poručila je i da neće dozvoliti potpuno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza dok traju američke vojne operacije.

Iranska revolucionarna garda saopćila je da će Sjedinjene Američke Države "danas biti kažnjene" zbog posljednjih napada na iranske ciljeve.

IRGC je ranije upozorila i države koje podržavaju Washington da mogu očekivati "oštar odgovor" ukoliko ne promijene svoje postupanje. Riječ je o porukama iranskih vlasti čija realizacija u tom trenutku nije nezavisno potvrđena.

Iran prijeti zbog Hormuškog moreuza

Iranska revolucionarna garda ponovila je tvrdnje da njene snage imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom, važnim pomorskim prolazom za globalnu trgovinu energentima.

- Strancu koji je došao hiljadama kilometara daleko neće biti dozvoljeno da se miješa - navedeno je u saopćenju IRGC-a koje prenosi Sky News.

Iranske vlasti tvrde da Hormuški moreuz ne može biti u potpunosti otvoren dok traju prijetnje američke administracije i, kako navode, miješanje u pomorski saobraćaj u regiji.

Sukobi oko ovog strateškog pomorskog pravca već su doveli do napada na brodove i poremećaja u plovidbi, dok SAD i Iran međusobno optužuju jedni druge za ugrožavanje regionalne sigurnosti.

Prijeteća poruka u Teheranu

U međuvremenu je u Teheranu postavljen veliki transparent s ilustracijom američkog predsjednika Donalda Trampa i porukom: "Ubit ćemo vas."

Na transparentu je prikazan i iranski raketni sistem, a njegovo postavljanje predstavlja novu propagandnu poruku u trenutku pojačane eskalacije sukoba između Washingtona i Teherana.

Američka vojska saopćila je da je izvela novi višesatni val napada na desetine ciljeva povezanih s IRGC-om, uključujući komandne centre, raketne i bespilotne sisteme, kao i objekte pomorske odbrane.

Vašington tvrdi da su napadi uslijedili kao odgovor na neuspjeli iranski pokušaj raketiranja američkih vojnih baza na Bliskom istoku. Američke snage navele su da su iranske projektile presrele prije nego što su pogodili planirane mete.