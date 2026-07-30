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ESKALACIJA U ZALJEVU

Iranska vojska tvrdi da je dronovima napala američku bazu u Bahreinu

Teheran navodi da je udar odmazda za ubistvo pilota Su-24 Iranskih zračnih snaga na početku američko-izraelskog rata protiv Irana

Pogođena američka baza u Bahreinu. Platforma X

Anadolija

prije 1 sat 14 minuta

Iranska vojska saopćila je u četvrtak da je dronom kamikazom gađala ključne američke vojne objekte u zračnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu, usred razmjene napada između Teherana i Washingtona širom regije Bliskog istoka, prenosi Anadolu.

U saopćenju ureda za odnose s javnošću vojske navodi se da je operacija izvedena u znak odmazde za ubistvo pilota Su-24 Iranskih zračnih snaga na početku američko-izraelskog rata protiv Irana u februaru, izvijestila je zvanična novinska agencija IRNA.

Navedeno je da su dronovi pogodili strujne generatore, navigacione sisteme, te administrativne i pomoćne zgrade koje koristi ono što je opisano kao američka vojska u zračnoj bazi Sheikh Isa.

Vojska je tvrdila da su učestali napadi na američke baze u regiji tokom proteklih dana nanijeli „znatnu štetu“ vojnoj opremi i objektima, uprkos tome što su te baze zaštićene višestrukim sistemima protivzračne odbrane.

Opisala je zračnu bazu Sheikh Isa kao jednu od najvažnijih američkih vojnih instalacija u regiji Zaliva, navodeći da se u njoj nalaze izviđački avioni i da služi kao glavni centar za održavanje helikoptera i komponenti dronova.

U saopćenju se tvrdi da su ponovljeni napadi iranskih oružanih snaga nanijeli ozbiljnu štetu borbenim i logističkim kapacitetima baze.

Nije bilo trenutnog komentara bahreinskih ili američkih vlasti povodom ovih tvrdnji.

# BAHREIN
# IRAN
# SAD
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