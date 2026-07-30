Iranska vojska tvrdi da je dronovima napala američku bazu u Bahreinu

Iranska vojska saopćila je u četvrtak da je dronom kamikazom gađala ključne američke vojne objekte u zračnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu, usred razmjene napada između Teherana i Washingtona širom regije Bliskog istoka, prenosi Anadolu.

U saopćenju ureda za odnose s javnošću vojske navodi se da je operacija izvedena u znak odmazde za ubistvo pilota Su-24 Iranskih zračnih snaga na početku američko-izraelskog rata protiv Irana u februaru, izvijestila je zvanična novinska agencija IRNA.

Navedeno je da su dronovi pogodili strujne generatore, navigacione sisteme, te administrativne i pomoćne zgrade koje koristi ono što je opisano kao američka vojska u zračnoj bazi Sheikh Isa.