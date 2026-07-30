Zelenski tvrdi da je Rusija koristila sjevernokorejsku balističku raketu u napadu na Ukrajinu

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da preliminarne informacije ukazuju na to da je Rusija u svom najnovijem napadu na Ukrajinu koristila balističku raketu proizvedenu u Sjevernoj Koreji.

U objavi na Telegramu, Zelenski je naveo da stručnjaci još uvijek analiziraju projektil korišten u napadu na selo Radušne, ali da početni nalazi ukazuju na oružje sjevernokorejske proizvodnje.

- Naši preliminarni podaci ukazuju da je riječ o sjevernokorejskoj balističkoj raketi. Naravno, bit će dodatnih analiza i sve će biti provjereno - rekao je.

Dodao je da upotreba takvog projektila pokazuje rastuću vojnu saradnju između Moskve i Pjongjanga, optužujući Sjevernu Koreju da Rusiji isporučuje rakete i ljudstvo.

Zelenski je istakao da prioritet Ukrajine ostaje osiguranje dodatnih projektila za protivzračnu odbranu, posebno presretača za sisteme Patriot, kao i municije za druge zapadne sisteme protivzračne odbrane.

- Najvažnije nije samo saosjećanje niti samo osuda, već rakete za protivzračnu odbranu - rekao je Zelenski.

Rusija i Sjeverna Koreja posljednjih godina proširile su vojnu saradnju, ali Moskva tvrdi da Ukrajina nema pravo kritikovati Rusiju zbog upotrebe stranog oružja, budući da se Kijev gotovo u potpunosti oslanja na oružje iz inostranstva.