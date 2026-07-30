Formira se međunarodni vojno-pomorski savez za zaštitu Crvenog mora i Bab al-Mandaba

Saudijska Arabija saopćila je u četvrtak da je u Rijadu bila domaćin međunarodnog sastanka na kojem je finalizirano uspostavljanje višenacionalnog vojno-pomorskog odbrambenog saveza, čiji je cilj zaštita slobode plovidbe u Crvenom moru i tjesnacu Bab al-Mandab, javlja Anadolu.

U saopćenju Ministarstva odbrane Saudijske Arabije navodi se da su sastanku prisustvovali načelnici generalštabova i predstavnici iz 43 zemlje, kao i delegacija Evropske unije, kako bi razgovarali o načinima jačanja sigurnosti međunarodnih morskih ruta i suzbijanju prijetnji globalnoj plovidbi i trgovini.

Sve veće prijetnje

Saopćeno je da su na sastanku razmotrene sve veće prijetnje pomorskoj sigurnosti, uključujući sigurnost trgovačkih brodova, naftnih tankera i pomorske infrastrukture. Također su istraženi načini za jačanje višestrane odbrambene saradnje u svrhu zaštite lanaca snabdevanja i globalne ekonomije.

Učesnici su također razmatrali nacrt povelje saveza, njegovu organizacionu strukturu, aranžmane komandovanja i kontrole, te buduće operativne mehanizme, navelo je Ministarstvo.

- Cilj ovog koraka jeste uspostavljanje efikasnog institucionalnog okvira za saradnju u suočavanju sa zajedničkim pomorskim prijetnjama u područjima koja obuhvataju tjesnac Bab al-Mandab, Crveno more i Adenski zaliv - dodaje se u saopćenju.

Ministarstvo je navelo da su učesnici postigli dogovore o finalizaciji procedura uspostavljanja, uključujući konačni nacrt povelje saveza i završetak potrebnih organizacionih struktura i tehničkih priprema, čime se otvara put za pokretanje saveza i početak njegovih operacija.

- Savez predstavlja međunarodnu odbrambenu inicijativu otvorenu za sve zemlje koje žele da joj pristupe, a cilj joj je zaštita slobode plovidbe i globalne trgovine, te jačanje regionalne i međunarodne sigurnosti i stabilnosti u suočavanju s prijetnjama usmjerenim na međunarodne pomorske rute - dodaje se.

Zajednička izjava

Prema saopćenju, 14 zemalja izdalo je zajedničku izjavu na kraju sastanka "izražavajući svoju podršku savezu, uključujući Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Bahrein, Katar, Jordan, Egipat, Pakistan, Tursku, Džibuti, Somaliju, Bangladeš, Jemen i Komore."

- Vrata ostaju otvorena i za druge zemlje da se pridruže nakon što završe svoje nacionalne procedure - saopćilo je Ministarstvo.

Ovaj potez dolazi usred eskalacije prijetnji komercijalnom brodovlju u Crvenom moru, nakon što je jemenska grupa Huti, koju podržava Iran, 20. jula proglasila ono što je nazvala pomorskom blokadom Saudijske Arabije, te naknadno preuzela odgovornost za napade na brodove povezane sa Saudijskom Arabijom. Rijad je obećao da će zaštititi pomorski saobraćaj i odgovoriti na prijetnje međunarodnoj plovidbi.