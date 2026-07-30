Organska jaja u centru pažnje: Studija otkrila neočekivane posljedice

Nova analiza britanskih istraživača donijela je rezultate koji su izazvali pažnju javnosti, ukazujući na razlike u ekološkom uticaju različitih načina proizvodnje hrane.

Istraživači sa Univerziteta u Oksfordu analizirali su emisije gasova staklene bašte, korištenje zemljišta i druge faktore povezane s proizvodnjom.

Prema njihovim nalazima, prelazak na isključivo organske metode uzgoja sa slobodnim kretanjem životinja mogao bi povećati emisije ugljenika za oko 60 posto u odnosu na proizvodnju koja koristi intenzivnije sisteme uzgoja.

Zeleni paradoks

Studija navodi da je razlog veća potreba za resursima, jer životinje u takvim sistemima troše više hrane i prostora kako bi se proizvela ista količina proizvoda.

Istraživači procjenjuju da bi proizvodnja isključivo iz slobodnog uzgoja rezultirala emisijom oko 2,3 miliona tona CO₂ godišnje, dok bi kod uzgoja u kavezima ta vrijednost bila oko 1,18 miliona tona.

Autori studije naglašavaju da određeni načini uzgoja mogu imati prednosti kada je riječ o dobrobiti životinja, ali upozoravaju da se njihov uticaj na okoliš mora posmatrati kroz širu sliku.

Neočekivani rezultati

Posebno ističu da proizvodnja hrane za životinje predstavlja jedan od najvećih faktora ukupnog ekološkog otiska, jer veća potrošnja hrane znači i veću upotrebu zemljišta, vode i energije.

Analiza je pokazala i da su stope smrtnosti životinja veće u pojedinim sistemima slobodnog uzgoja, što istraživači povezuju s većom izloženošću bolestima i povredama.

Stručnjaci navode da rezultati ne znače da je jedan sistem uzgoja u potpunosti bolji od drugog, već da odluke o proizvodnji hrane uključuju složenu ravnotežu između zaštite okoliša, resursa i dobrobiti životinja.