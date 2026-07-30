Užas u Italiji: U urušavanju zgrade nestalo šest osoba, više povrijeđenih

Najmanje šest osoba vodi se kao nestalo, a više ih je povrijeđeno nakon što se u četvrtak urušila trospratna zgrada u južnom italijanskom gradu Mesini, prenosi javni servis Rai, prenosi Anadolu.

Urušavanje se dogodilo u naselju Pistunina, pri čemu se srušila zgrada mješovite namjene u kojoj su se nalazili stambeni stanovi i poslovni prostori.

Tri osobe su prevezene u bolnicu, od kojih je jedna u kritičnom stanju, dok je dvoje zbrinuto zbog lakših povreda, navode lokalni zvaničnici.

Područje je ograđeno, a vatrogasci su pokrenuli obimnu operaciju potrage i spasavanja u kojoj učestvuju spailački timovi, potražni psi, dronovi, te gorske i speleološke službe spasavanja kako bi locirali ljude za koje se vjeruje da su zatrpani pod ruševinama.

Prve procjene gradonačelnika Mesine Federica Basilea ukazuju na to da je urušavanje možda uzrokovano eksplozijom plinske boce.

Međutim, lokalni mediji izvještavaju da istražitelji ispituju i mogućnost strukturalnog otkazivanja, napominjući da su na prizemlju zgrade bili u toku radovi na održavanju.

Tužilaštvo u Mesini otvorilo je istragu o incidentu, a tužioci su posjetili mjesto nesreće kako bi izvršili uviđaj i počeli utvrđivati uzrok urušavanja.