Napad dronom na američki tanker u Egiptu: Vlasti analiziraju olupinu i porijeklo letjelice

- Pronašli smo ostatke drona nakon napada na brod u luci Damieta i vršimo sigurnosnu analizu - kazao je on.

Obraćajući se na konferenciji za novinare u El Alameinu, na sjeveru Egipta, Madbuli je rekao da nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad.

Egipatski premijer Mostafa Madbuli izjavio je u četvrtak da su vlasti pronašle olupinu drona korištenog u napadu na plinski brod u egipatskoj luci, te da je analiziraju kako bi utvrdile njegovo porijeklo, prenosi Anadolu.

Madbuli je naglasio da će se stav Egipta zasnivati "na činjenicama, a ne na špekulacijama".

Naveo je da je vlada reagovala na incident putem nekoliko kanala, uključujući sigurnosne mjere koje uključuju Ministarstvo odbrane i obavještajne agencije.

Odgovarajući na zabrinutost u vezi sa snabdjevanjem energijom, Madbuli je rekao da napad nije poremetio energetski sistem Egipta, dodajući da su vlasti aktivirale alternativne aranžmane kako bi osigurale kontinuirano snabdjevanje.

Tokom iste konferencije za novinare, državni ministar za informacije Dia Rašvan odbacio je špekulacije da će slučaj biti stavljen u ladicu, te se obavezao da će objaviti nalaze čim istraga bude završena.

Dva broda zapaljena

Ranije u četvrtak, egipatska vlada je saopćila da su se dva broda zapalila u luci nakon što ih je pogodio dron.

U saopćenju je navedeno da je požar, koji se dogodio u srijedu, stavljen pod kontrolu, a preliminarne istrage ukazuju na to da je incident uzrokovan dronom. Dodaje se da nijedna strana nije preuzela odgovornost te da vlasti nastavljaju istragu kako bi utvrdile okolnosti napada i preduzele mjere za zaštitu nacionalne sigurnosti i interesa Egipta.

U srijedu navečer, egipatsko Ministarstvo nafte objavilo je da je izbio požar na dva plinska broda u luci, ne navodeći uzrok. Britanska kompanija za pomorsku sigurnost Ambrey izvijestila je da je napad dronom bio usmjeren na plutajući objekat za skladištenje ukapljenog prirodnog plina u vlasništvu SAD-a, koji plovi pod zastavom Maršalskih Ostrva.

Trampovo upozorenje

Na pitanje da li iza napada stoji Iran, američki predsjednik Donald Tramp rekao je novinarima u Bijeloj kući da je to „još malo istog“.

Tramp je također poručio da će SAD odgovoriti Iranu "veoma snažno", rekavši: "Udarit ćemo ih veoma žestoko jer je red na nas da ih udarimo. I oni znaju da to dolazi".