Cure informacije iz Vašingtona: Tramp frustriran i iscrpljen zbog Irana, savjetnici podijeljeni oko strategije

Američki predsjednik Donald Tramp sve je nezadovoljniji zbog izostanka napretka u ratu protiv Irana, ali i neslaganja među najbližim vojnim savjetnicima o tome kojim putem nastaviti, objavio je NBC News.

- Predsjednik je iscrpljen i frustriran. Mislim da nije vjerovao da će biti ovako teško natjerati Irance da pristanu na sporazum. Nije postojala prava strategija koliko dugo rat treba trajati niti šta treba učiniti da bi se došlo do krajnjeg cilja... Nije namjeravao da ovo postane dugotrajan rat - rekao je neimenovani Trampov saveznik za NBC News.

Strateški poraz

Jedan američki zvaničnik, koji je također želio ostati anoniman, kazao je da Trampovo nezadovoljstvo proizlazi iz činjenice da u njegovom okruženju ne postoji jedinstven stav o vođenju rata koji je započeo zajedničkom američko-izraelskom agresijom 28. februara.

U napadima je ubijen iranski vođa Ali Hamnei, ali je ubrzo uslijedio odgovor Teherana, zatvaranje Hormuškog moreuza i zastoj u sukobu.

- Nakon svega ovoga još uvijek nema jedinstva. Ostvarili smo niz taktičkih pobjeda, ali se suočavamo sa strateškim porazom bez jasnih političkih smjernica ili odluke o tome kuda sve ovo vodi - rekao je zvaničnik.

Napetosti među savjetnicima

Izvor NBC Newsa tvrdi da je Tramp prošle sedmice tokom sastanka sa najbližim savjetnicima za nacionalnu sigurnost izgubio strpljenje te ih vrijeđao psovkama.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit odbacila je takve tvrdnje.

- To nije tačno. Predsjednik ima odličan tim kojem vjeruje i svi znaju da je on konačni donosilac odluka - rekla je Livit.

Dodala je da predsjednik "neće stajati po strani dok oni krše memorandum o razumijevanju, ubijaju naše vojnike i pucaju na naše brodove u moreuzu".

- Dok se njihovo ponašanje ne promijeni, neće se promijeniti ni njegovo. Spreman je nastaviti kažnjavati Iran - poručila je.

Glavni portparol Pentagona Šon Parnel ponovio je isti stav, navodeći da je Ministarstvo rata "u potpunosti spremno da u svakom trenutku izvrši predsjednikove naredbe".

Parnel je dodao da su ministar rata Pit Hegset, komandant CENTCOM-a admiral Bred Kuper i predsjedavajući Združenog štaba Den Kejn "potpuno usklađeni i jedinstveni u misiji, strategiji i odlučnosti kada je riječ o operacijama protiv Irana".

Rat ulazi u šesti mjesec

Tokom predsjedničke kampanje 2024. godine Tramp je obećavao da neće uvlačiti Sjedinjene Američke Države u nove "beskonačne ratove" u inostranstvu.

Međutim, nakon pokretanja operacije "Midnight Hammer" protiv iranskih nuklearnih postrojenja prošlog ljeta uključio se u još jedan sukob, koji je ranije opisivao kao "kratkotrajnu operaciju", a koji sada ulazi u šesti mjesec.

Iako Tramp tvrdi da je Teheran "očajan" da postigne dogovor o okončanju borbi, Iran nastavlja pružati otpor i izvoditi nove napade.

Rastu politički pritisci

Istovremeno, brojni republikanski zastupnici žele da rat bude okončan prije novembarskih izbora za Kongres.

Dio njih strahuje da bi rast cijena goriva izazvan ratom mogao naštetiti republikanskim kandidatima i pomoći demokratama da ponovo preuzmu kontrolu nad Kongresom.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, za kojeg se navodi da ima značajan utjecaj na Trampove odluke, ove sedmice boravio je u Vašingtonu, gdje je prisustvovao sahrani republikanskog senatora iz Južne Karoline.