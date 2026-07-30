Nakon masovnih prelazaka migranata, Italija traži suspenziju Španije iz šengenske zone

Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani zatražio je suspenziju Španije iz šengenske zone nakon što su stotine migranata iz Maroka ušle u njenu sjevernoafričku enklavu Ceutu.

Šengenski prostor predstavlja sistem otvorenih granica koji obuhvata 29 evropskih zemalja koje su ukinule granične kontrole između svojih članica.

- Zalažem se za zatvaranje Šengenskog prostora prema Španiji. Iregularna i nekontrolisana imigracija predstavlja opasnost po nacionalnu sigurnost - navedeno je.

Tajani je kazao kako snimci iz ove enklave pokazuju da je odluka o dodjeli španskog, a samim tim i evropskog državljanstva za više od 500.000 iregularnih imigranata bila velika greška, jer, prema njegovim riječima, podstiče trgovinu ljudima.

Zamjenik premijera Italije i lider desničarske stranke Liga Mateo Salvini također je pozvao na suspenziju šengenske zone i snažniju zaštitu evropskih granica.

Vlada Španije saopćila je da će rasporediti vojne jedinice kako bi pojačala policijske snage u enklavi Ceuta, nakon što su migranti probili zaštitne ograde i iz Maroka ušli u grad, savladavši pripadnike Civilne garde (Guardia Civil).

Videosnimci prikazuju stotine migranata kako iz marokanskog dijela teritorije prelaze plivajući, koristeći unutrašnje gume i druga sredstva za plutanje, dok su pojedini probili kapiju na ogradi i ušli u grad.

Državna televizija TVE objavila je da je granicu prešlo između 2.000 i 3.000 ljudi.