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"OPASNOST PO SIGURNOST"

Nakon masovnih prelazaka migranata, Italija traži suspenziju Španije iz šengenske zone

Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani zatražio je suspenziju Španije iz šengenske zone

Masovni prelazak migranata u Ceutu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

prije 56 minuta

Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani zatražio je suspenziju Španije iz šengenske zone nakon što su stotine migranata iz Maroka ušle u njenu sjevernoafričku enklavu Ceutu.

Šengenski prostor predstavlja sistem otvorenih granica koji obuhvata 29 evropskih zemalja koje su ukinule granične kontrole između svojih članica.

- Zalažem se za zatvaranje Šengenskog prostora prema Španiji. Iregularna i nekontrolisana imigracija predstavlja opasnost po nacionalnu sigurnost - navedeno je.

Tajani je kazao kako snimci iz ove enklave pokazuju da je odluka o dodjeli španskog, a samim tim i evropskog državljanstva za više od 500.000 iregularnih imigranata bila velika greška, jer, prema njegovim riječima, podstiče trgovinu ljudima.

Zamjenik premijera Italije i lider desničarske stranke Liga Mateo Salvini također je pozvao na suspenziju šengenske zone i snažniju zaštitu evropskih granica.

Vlada Španije saopćila je da će rasporediti vojne jedinice kako bi pojačala policijske snage u enklavi Ceuta, nakon što su migranti probili zaštitne ograde i iz Maroka ušli u grad, savladavši pripadnike Civilne garde (Guardia Civil).

Videosnimci prikazuju stotine migranata kako iz marokanskog dijela teritorije prelaze plivajući, koristeći unutrašnje gume i druga sredstva za plutanje, dok su pojedini probili kapiju na ogradi i ušli u grad.

Državna televizija TVE objavila je da je granicu prešlo između 2.000 i 3.000 ljudi.

# MIGRANTI
# ŠENGEN
# ANTONIO TAJANI
# ŠPANIJA
# ITALIJA
# CEUTA
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