Tramp: Postignut je historijski sporazum za Gazu, Izrael dobija sigurnost, a Palestinci vladu koja će im služiti

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio je da je postignut sveobuhvatan sporazum za Pojas Gaze koji uključuje razoružanje Hamasa i drugih oružanih formacija, te uspostavljanje nove strukture civilne vlasti.

Naglasio je da je putem novoformiranog "Odbora za mir" (Board of Peace) napravljen ključni korak prema dugoročnoj stabilizaciji regije i osiguravanju trajnog mira.

Plan sadrži jasno definisane i strukturirane faze primjene dogovora. Ključno je postepeno povlačenje izraelskih vojnih snaga, koje će se odvijati paralelno sa procesom demilitarizacije Gaze.

Odgovornost za održavanje reda

Također je predviđeno formiranje međunarodnih stabilizacijskih snaga koje će sa novoformiranim palestinskim policijskim snagama preuzeti punu odgovornost za održavanje reda, te sigurnost stanovnika Gaze i susjednih teritorija.

U planu je i formiranje nove palestinske vlade koja bi trebala preuzeti civilnu upravu nad Gazom, uz blisku saradnju sa Odborom za mir. Naglašeno je da sporazum Izraelu garantuje sigurnost, uz garancije da teritorija Gaze više neće biti korištena kao baza za vojne ili terorističke napade.

Tramp je kao ključne aktere i posrednike u ovim pregovorima istakao Egipat, Katar i Tursku, zahvalivši im na diplomatskim naporima.

Prijetnja se neće obnoviti

- Prije godinu ovdje je bjesnio nasilan rat, vladala je humanitarna kriza, a taoci su držani u brutalnom zarobljeništvu. Napravili smo historijski napredak, ali je pred nama još mnogo posla. Prijetnji koja se iz Gaze pojavila 7. oktobra neće biti dozvoljeno da se obnovi! Pod ovim sporazumom, Gaza će konačno biti u rukama nove palestinske vlade koja služi svom narodu - istakao je Tramp u objavi.

Čestitao je svima na "ovom nevjerovatnom razvoju događaja za koji su svi govorili da se nikada ne može ostvariti".