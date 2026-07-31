Hamas zaprijetio Izraelu: "Ako oni ne ispune sporazum, nećemo ni mi"

Član pregovaračkog tima Hamasa Gazi Hamad izjavio je da je pitanje naoružanja ove palestinske grupe direktno povezano s potpunim povlačenjem izraelske vojske iz Pojasa Gaze. Istakao je da Hamas neće provesti svoj dio sporazuma ukoliko Izrael ne ispuni obaveze koje je preuzeo.

- Sporazum sadrži jasnu odredbu koja navodi da se Izrael mora obavezati na svoje obaveze i ispuniti ih. Ako Izrael ne provede sporazum, nećemo ni mi - kategoričan je bio Hamad.

Bez prava miješanja

Govoreći o pitanju predaje oružja, visoki zvaničnik Hamasa naglasio je da Izrael neće imati pravo da se miješa u taj proces.

- Izrael se neće miješati u pitanje razoružanja. Nacionalni komitet za upravljanje Gazom će upravljati i provoditi katalogizaciju i skladištenje oružja u skladu s dogovorenim rasporedom - dodao je Hamad.

Kako je pojasnio, pregovori koji su rezultirali nacrtom ovog sporazuma trajali su približno šest mjeseci te su bili izuzetno dugi i zahtjevni. Prema njegovim riječima, Hamas je pristao na određene kompromise isključivo zbog palestinskog naroda koji živi u Pojasu Gaze.

- Pravimo ustupke zbog našeg naroda u Pojasu Gaze, kako bismo ih spasili od ubijanja i raseljavanja - rekao je on za AFP.

Integrirani okvir

Hamad je istakao da sporazum predstavlja integrirani okvir čiji svi elementi moraju ostati međusobno povezani. Taj okvir, kako je naveo, podrazumijeva okončanje rata u Pojasu Gaze, uspostavljanje nacionalnog komiteta koji će preuzeti upravljanje enklavom, potpuno povlačenje Izraela s palestinske teritorije, početak obnove uništene infrastrukture te raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga.

U narednom periodu predstavnici Hamasa s međunarodnim posrednicima vodit će detaljne razgovore o provođenju sporazuma i utvrđivanju preciznog vremenskog okvira za njegovu implementaciju.

- Ovaj proces će trajati oko 14 dana, ili možda i duže. Moramo se dogovoriti o svakom detalju - kako će se sporazum provoditi, kada će se provoditi i o mehanizmima za njegovo provođenje - zaključio je Hamad.