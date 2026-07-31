Vanredno stanje u Španiji: Vojska i civilna garda hitno upućene na granicu, šalje li Maroko ovim poruku?

Najmanje 18 migranata poginulo je u probijanju barijera u blizini španske enklave Seuta (Ceuta) do koje se ipak uspjelo probiti 2.000 ljudi u jednom od najdramatičnijih migracijskih dana.

Španska vojska, civilna garda i druge službe proglasile su vanredno stanje i hitno krenule u ovo područje. Usto, španske obavještajne službe evidentirale su stotine mladih ljudi u velikim marokanskim gradovima koji se spremaju krenuti ka Seuti.

Svi se sad pribojavaju da bi novi val migranata mogao dovesti do eskalacije krize. Očekuje se da marokanske vlasti hitno rasporede policijske jedinice na granicu.

Presuda Vrhovnog suda

Kontinuirani priliv ljudi koji su preplivavali granicu prvenstveno je posljedica presude španskog Vrhovnog suda od 8. jula, kojom je utvrđeno da migranti presretnuti na moru ne mogu biti hitno vraćani.

Presuda je začas proširila u Maroku putem društvenih mreža te su deseci ljudi preplivale oko lukobrana kod graničnog prijelaza Tarahal (Tarajal). Vijest o prvim prelascima munjevito se proširila među mladima u susjednoj zemlji što je na dovelo do potpunog kolapsa sistema granične kontrole.

Postavlja se pitanje zašto Maroko dozvoljava hiljadama svojih državljana ulazak u Španiju baš sad. Kao razlog se navodi nekoliko mogućih faktora, a jedan od njih je zvanična posjeta španskog premijera Pedra Sančeza (Sanchez) Alžiru 20. jula, čiji je cilj bio obnavljanje diplomatskih odnosa s tom zemljom.

Borba za prevlast u Magrebu

Alžir i Rabat se politički bore za prevlast u Magrebu te je korak Španije ka Alžiru vjerovatno izazvao gnjev marokanskog kralja Mohameda (Mohammed) VI. No, špansko ministarstvo vanjskih poslova negiralo je to kao razlog masovnog priliva migranata.

Nagađa se da bi razlog čak moglo biti i Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2030. godine, čiji će domaćini, uz Portugal i Maroko, biti i Španija. Marokanska vlada pokrenula je sveobuhvatnu kampanju kako bi osigurala da se finale turnira odigra na novom stadionu koji se trenutno gradi u Kazablanci (Casablanca).

Stadion Santiago Bernabeu u Madridu prvobitno je bio glavni favorit, ali je Rabat ovaj sportski događaj pretvorio u pitanje od nacionalnog značaja.

Španski list El Confidencial piše da slike koje stižu iz Seute šalju uznemirujuću poruku svijetu: Španija ne može garantovati sigurnost i integritet vlastite državne teritorije te se postavlja pitanje kako onda može biti domaćin Svjetskog prvenstva.