Alarm u Mađarskoj: Gasi se nuklearna elektrana prvi put nakon 44 godine

Rekordno nizak vodostaj rijeke Dunav mogao bi Mađarsku od ponedjeljka dovesti u ozbiljnu energetsku krizu, nakon što će nuklearna elektrana Paks prvi put u posljednje 44 godine biti potpuno zatvorena. Situaciju dodatno otežava činjenica da je elektrana Dunamenti u srijedu prestala s radom zbog tehničkog kvara.

Tim povodom javnosti se obratio premijer Mađarske Petar Mađar (Peter Magyar).

- Najkasnije do ponedjeljka će u Mađarskoj nestati 2.000 megavata iz proizvodnje energije, dok se potražnja za električnom energijom u domaćinstvima i javnosti povećava zbog sve veće vrućine. Zbog vanredne energetske krize, proizvodnja određenih velikih potrošača može biti ograničena, a u nekim slučajevima čak i privremeno obustavljena - rekao je Mađar.

Smanjenje potrošnje

Po nalogu mađarske vlade, sistemski operater MAVIR uputio je poziv velikim potrošačima električne energije da tokom kritičnog perioda u ranim večernjim satima smanje potrošnju.

Među onima od kojih se traže uštede nalaze se:

* fabrike baterija

* fabrike cementa

* hemijska postrojenja

* fabrike automobila i druga industrijska postrojenja.

U slučaju gašenja nuklearne elektrane Paks, gradonačelnik Budimpešte (Budapest) Gergej Karačonj (Gergely Karácsony) najavio je vanredne mjere.

- Budimpešta mora dati svoj doprinos uštedi energije. Naložio sam Javnom komunalnom preduzeću Budimpešte da se pripremi za sljedeće: u slučaju gašenja nuklearne elektrane Paks, ne bi trebalo da pali dekorativnu rasvjetu u više od 300 zgrada kojima upravlja, a koje imaju dekorativnu rasvjetu, tokom trajanja gašenja. Važno: ovo naravno ne utiče na javnu rasvjetu. Izostavljanjem dekorativne rasvjete, koja je upravo period kritičan u pogledu potrošnje energije, može se uštedjeti značajna količina energije. Stoga molim vlasnike privatnih zgrada sa dekorativnom rasvjetom da naprave slične uštede. Izgled će neko vrijeme biti skromniji, ali će ostati više energije za vitalne svrhe, a od toga trenutno nema ništa važnije - naveo je prvi čovjek glavnog grada.

Ekstremna suša

Situaciju u Mađarskoj dodatno komplikuje činjenica da se i Rumunija suočava s posljedicama ekstremne suše i niskog vodostaja Dunava. Zbog smanjene proizvodnje u nuklearnoj elektrani Černavoda (Cernavodă), ta zemlja bi također mogla biti primorana na veći uvoz električne energije.

To znači da bi se na regionalnom tržištu istovremeno moglo naći više država sa značajno povećanom potražnjom za električnom energijom, što bi moglo izazvati rast cijena i dodatno smanjiti manevarski prostor regije u vrijeme kada visoke temperature sve više opterećuju energetski sistem.