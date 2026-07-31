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OPSEŽNA AKCIJA

Netanjahu potvrdio: Sa 700 tona eksploziva uništili smo podzemne tunele Hezbolaha

Rušenje ovih tunela bilo je planirano za raniji period, ali je odgođeno zbog stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre

Izraelski napad u Libanu. Screenshot

N. J.

prije 1 sat 12 minuta

Izraelske odbrambene snage (IDF) u opsežnoj operaciji na jugu Libana uništile su prostranu podzemnu mrežu tunela koja navodno pripada Hezbolahu (Hezbollah).

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) i ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) potvrdili su da je uništen kompleks ispod strateški važnog grebena Bofort (Beaufort).

Benjamin Netanjahu. AP

U zajedničkom saopćenju su istakli da su za rušenje ovog masivnog i složenog podzemnog kompleksa izraelske snage upotrijebile približno 700 tona eksploziva.

Rušenje ovih tunela bilo je planirano za raniji period, ali je odgođeno zbog stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre. Sad je akcija realizovana kao navodni odgovor na nedavna dešavanja na terenu.

Izrael tvrdi da je napad sproveden kao reakcija na jučerašnje kršenje primirja od Hezbolaha koji je, navodno, dronom opremljenim eksplozivom napao bespilotni inženjerijski buldožer u vlasništvu IDF-a.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# LIBAN
# HEZBOLAH
# HEZBOLLAH
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