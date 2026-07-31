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SUKOB NE JENJAVA

Iranci napali zračnu bazu u Kuvajtu: "Ovo je odmazda za američke udare na stambeni objekat"

Na meti su bili vojni hangari, satelitski komunikacijski sistemi te skladišta vojne opreme i naoružanja

Iranci su odgovorili na američke napade. Screenshot

N. J.

prije 1 sat 2 minute

Iranska vojska je saopćila da je, u odmazdi za američke nedavne udare, dronovima napala strateške američke vojne objekte u kuvajtskoj zračnoj bazi Ahmed Al-Džaber ( Al-Jaber).

Iranski udari bespilotnim letjelicama bili su, kako se navodi, usmjereni na ključnu infrastrukturu koju koriste američke snage.

Na meti su bili vojni hangari, satelitski komunikacijski sistemi te skladišta vojne opreme i naoružanja, a napad je izveden kao odgovor na nedavni američki udar na stambeni objekat smješten na iranskom ostrvu Kešm (Qeshm).

Zračna baza Ahmed Al-Džaber u Kuvajtu, kako su naveli iz iranske vojske, služi kao jedno od najvažnijih i najvitalnijih čvorišta za američki zračni nadzor, logistiku te operativnu podršku snagama SAD-a širom regije Bliskog istoka.

Sjedinjene Američke Države i vlasti u Kuvajtu se još uvijek nisu zvanično oglasile povodom ovih tvrdnji iz Teherana.

# KUVAJT
# IRAN
# SAD
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