Nestao slavni alpinista s još devet članova ekspedicije, poklopila ih lavina

Deset članova međunarodne alpinističke ekspedicije, predvođene proslavljenim Nepalcem Nirmalom Purdžom (Nirmal Purja), vodi se kao nestalo nakon što ih je pogodila lavina na planini Broad Peak, u blizini čuvenog K2 u Pakistanu. Riječ je o jednom od najviših planinskih vrhova na svijetu.
Prema informacijama pakistanskih zvaničnika zaduženih za planinarstvo, lavina se obrušila oko podneva u četvrtak na Broad Peak, visok 8.047 metara, u planinskom masivu Karakorum. Od tog trenutka nije uspostavljen nikakav kontakt s članovima ekspedicije.
Prema dostupnim podacima, u timu se nalaze jedan Amerikanac, jedan kineski državljanin, jedna državljanka Omana te pet Nepalaca.
Vođa ekspedicije Purdža svjetsku je pažnju privukao 2019. godine kada je za nešto više od šest mjeseci osvojio svih 14 planinskih vrhova viših od 8.000 metara.
- Koordiniramo aktivnosti sa nadležnim organima i pokušavamo da organizujemo spasilačku akciju helikopterom u petak ujutru po pakistanskom vremenu, u zavisnosti od vremenskih uslova - izjavio je za BBC Karar Hajdri (Karar Haidri), potpredsjednik Alpinističkog kluba Pakistana.
Broad Peak važi za jedan od zahtjevnijih vrhova za alpinističke ekspedicije i nalazi se na 12. mjestu među najvišim planinama svijeta.
U posebnom saopćenju Alpinistički klub Pakistana naveo je da je bio "u stalnom kontaktu" s nadležnim institucijama kako bi se osiguralo da "svi raspoloživi resursi budu angažovani u najkraćem mogućem roku".
- Klub se moli za sigurnost i uspješno spašavanje svih alpinista i izražava solidarnost sa njihovim porodicama i međunarodnom planinarskom zajednicom u ovom teškom trenutku - dodaje se u saopćenju.
Purdža se 2003. godine pridružio Britanskoj vojsci, a šest godina kasnije postao je pripadnik Kraljevskih marinaca.
Njegova alpinistička karijera počela je 2012. godine kada je krenuo prema baznom kampu na Everestu. Iako je prvobitno planirao povratak, odlučio je nastaviti uspon i osvojiti najviši vrh svijeta.