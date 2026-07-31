Nestao slavni alpinista s još devet članova ekspedicije, poklopila ih lavina

Deset članova međunarodne alpinističke ekspedicije, predvođene proslavljenim Nepalcem Nirmalom Purdžom (Nirmal Purja), vodi se kao nestalo nakon što ih je pogodila lavina na planini Broad Peak, u blizini čuvenog K2 u Pakistanu. Riječ je o jednom od najviših planinskih vrhova na svijetu. Prema informacijama pakistanskih zvaničnika zaduženih za planinarstvo, lavina se obrušila oko podneva u četvrtak na Broad Peak, visok 8.047 metara, u planinskom masivu Karakorum. Od tog trenutka nije uspostavljen nikakav kontakt s članovima ekspedicije.

Prema dostupnim podacima, u timu se nalaze jedan Amerikanac, jedan kineski državljanin, jedna državljanka Omana te pet Nepalaca. Vođa ekspedicije Purdža svjetsku je pažnju privukao 2019. godine kada je za nešto više od šest mjeseci osvojio svih 14 planinskih vrhova viših od 8.000 metara. - Koordiniramo aktivnosti sa nadležnim organima i pokušavamo da organizujemo spasilačku akciju helikopterom u petak ujutru po pakistanskom vremenu, u zavisnosti od vremenskih uslova - izjavio je za BBC Karar Hajdri (Karar Haidri), potpredsjednik Alpinističkog kluba Pakistana.