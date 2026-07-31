SAD i Izrael provociraju Sančeza zbog migrantske krize u Španiji

Migrantska kriza u španskoj enklavi Seuta na sjeveru Afrike poprimila je i svoju političku dimenziju. Pošto je veliki broj migranata iz Maroka probio barijere i ušao u špansku Seutu, italijanski ministri su zatražili hitnu suspenziju Šengenske zone sa Španijom.

Španski šef diplomatije Hoze Manuel Albares (Jose) kazao je da takva poruka ne priliči ministru vanjskih poslova partnerske i prijateljske zemlje od koje očekuju evropsku solidarnost, a ne stranačku demagogiju.

Albares je kazao je pozvao italijanskog ambasadora na razgovor.

Tramp je dugo upozoravao

Reagovali su i zvaničnici iz Sjedinjenih Američkih Država i Izraela prozivajući premijera Španije Pedra Sančeza (Sanchez).

Bijela kuća je dešavanja pripisala španskoj krajnje lijevoj globalističkoj politici.

- Predsjednik Tramp je dugo upozoravao Evropu na posljedice nastavka provođenja krajnje lijeve globalističke politike, poput olakšavanja masovnih migracija. Španija i druge zemlje koje su usvojile ovu destruktivnu filozofiju trebale bi to odmah ispraviti ili riskirati vlastiti pad - rekla je glasnogovrnica Bijele kuće Ana Keli (Kelly).

Držanje lekcija Izraelu

Izraelski ambasador pri UN-u Deni (Danny) Danon također nije propustio priliku da reaguje. Kazao je da je Španija proglasila je vanredno stanje u Seuti nakon krize izazvane vlastitom imigracionom politikom.

- Možda je, prije nego što nastavi držati lekcije Izraelu, vrijeme da objasni svijetu zašto i dalje zadržava kolonijalne enklave u Africi - rekao je.