Ekstremne vrućine u Britaniji: Za dva mjeseca više žrtava nego tokom cijele 2025. godine

Broj smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama u Velikoj Britaniji tokom prva dva mjeseca ovogodišnjih toplotnih talasa bio je dvostruko veći od ukupnog broja zabilježenog tokom cijele 2025. godine, pokazuju podaci Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA).

Najugroženije grupe

Prema procjenama UKHSA, tokom dva perioda ekstremnih vrućina u maju i junu zabilježeno je 2.877 smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama, prenio je "Sky News". Tokom cijele 2024. godine registrirano je 1.311 takvih slučajeva, dok je u 2025. godini taj broj iznosio 1.504.

Od ukupnog broja procijenjenih smrtnih slučajeva, oko 753 povezuje se s majskim toplotnim talasom od 24. do 27. maja, dok se dodatnih 2.124 slučaja odnose na period velikih vrućina od 21. do 28. juna.

UKHSA je naglasila da su podaci još uvijek preliminarni, ali da već ukazuju na to da bi broj žrtava mogao dostići rekordni nivo iz 2022. godine.

- Ove brojke pokazuju ozbiljnu opasnost koju ekstremne vrućine predstavljaju za zdravlje ljudi, posebno za najugroženije grupe, uključujući starije osobe i one s postojećim zdravstvenim problemima - rekao je glavni naučnik za javno zdravlje životne sredine u UKHSA Ros Tompson (Ros Thompson).

On je upozorio da bi, ukoliko tokom ljeta bude još perioda ekstremnih temperatura, Velika Britanija mogla zabilježiti najveći broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama u svojoj historiji.

Zdravstveni sistem

- Kako se klima zagrijava, možemo očekivati duže, češće i intenzivnije periode visokih temperatura. Zbog toga je ključno da pojedinci, zajednice i institucije budu spremni zaštititi one koji su najosjetljiviji na vrućinu - rekao je Tompson.