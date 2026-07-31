Otvoren je front tamo gdje to niko nije očekivao: Kako se lome interesi preko važne morske rute?

Smrtonosni ukrajinski napad dronom na iranski brod razbjesnio je Teheran, te je novi front otvoren tamo gdje niko nije očekivao. Sada je Kaspijsko more još jedan region koji je uvučen u rastući konflikt između Irana i njegovih protivnika.

Ukrajina je saopćila da je dronovima u subotu pogodila dva ruska plovila s vojnim teretom u Kaspijskom moru, a upravo je taj napad prva direktna veza između rata u Iranu i rata u Ukrajini, piše BBC.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) na X-u je objavio da su na meti bili brodovi koji su učestvovali u prijevozu vojnog tereta iz Irana, kao i ratni brod, za koji je ukrajinska sigurnosna služba kasnije utvrdila da je ruski raketni čamac. Iran tvrdi da je pogođen trgovački brod s teretom željeza, te da je tad poginuo jedan mornar, a trojica su povrijeđena. CNN piše da je brod išao iz ruske luke Astrahan (Astrakhan) ka Anzaliju u Iranu.

Ne može proći bez odgovora

Iran je žestoko reagovao na napad ističući da se Iran nikada nije miješao u konflikt između Rusije i Ukrajine. Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da je napad izveden po nalogu Izraela kako bi se Evropa uvukla u njihov rat. Dodao je kako "ovo ne može proći bez odgovora"

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha (Andrii Sybiha) je odbacio je iranske prijetnje kao "neopravdane i neosnovane". Rekao je da je režim u Teheranu direktan učesnik u ruskoj agresiji protiv Ukrajine, podstičući rat Moskve oružjem koje ubija Ukrajince od 2022. godine.

Uzajamne optužbe odražavaju sve veći značaj Kaspijskog mora, koje okružuje pet država, među kojima su Iran i Rusija. Nakon blokade iranskih luka u Perzijskom zaljevu i Omanskom zaljevu, Kaspijsko more dobilo je novi značaj kao važna trgovinska ruta.

Preko Kaspijskog mora prevoze se, između ostalog, rusko žito i čelik. Iran je na njegovoj obali razvio nekoliko značajnih luka, među kojima je i Anzali. Nafta i plin iz Kazahstana transportuju se preko Kaspijskog mora do terminala na Crnom moru. Za Rusiju je Kaspijsko more važan koridor ka centralnoj Aziji i Iranu, ali i ključna ruta u okviru sve intenzivnijeg strateškog partnerstva s Iranom.

Van domašaja zapadnih ratnih mornarica

Nedavna američka blokada iranskih luka dodatno je naglasila strateški značaj rute preko Kaspijskog mora jer je ona manje podložna međunarodnim sankcijama budući je riječ o zatvorenom moru koje je u velikoj mjeri pod kontrolom Irana, Rusije i susjednih država, van domašaja zapadnih ratnih mornarica.

Ovo je more postalo važan koridor za rastuću vojnu saradnju između Moskve i Teherana. Iran i Rusija imaju širok sporazum o strateškoj saradnji koji obuhvata ekonomsku i vojnu oblast, ali ne i uzajamnu odbranu.

Rusija je prve isporuke iranskih napadačkih dronova Šahid (Shahed) primila preko Kaspijskog mora u ranoj fazi rata u Ukrajini, a od tada je počela proizvoditi njihove nove verzije na svojoj teritoriji.

Ruta je i ranije je bila meta ukrajinskih napada. Prošlog augusta uništen je teretni brod Port Olya 4, koji je navodno prevozio komponente za Šahide i iransku municiju.

CNN piše da su ukrajinski napadi u Kaspijskom moru tokom prošlog vikenda demonstracija sve većih ukrajinskih sposobnosti za izvođenje udara na velikim udaljenostima, kao i nastojanja da se nanese šteta industrijama koje podržavaju ruske ratne napore.

Riječ je, međutim, o pažljivo tempiranom potezu Ukrajine, jer se napad dogodio uoči ključnog sastanka Zelenskog i Donalda Trampa (Trump) u Bijeloj kući, kao i Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu). Zelenski je optužio Rusiju da Iranu dostavlja satelitske podatke koji se koriste za izvođenje napada na američke objekte na Bliskom istoku i da će naložiti obavještajnoj službi da te informacije prenesu njihovim partnerima.

Čemu se nada Kijev

Financial Times piše da američke napore da blokiraju Iran dodatno otežava činjenica da iranska roba i nafta mogu preko Kaspijskog mora stići do Rusije. Ometanje te rute doprinijelo bi svakom američkom pokušaju da oslabi iransku ekonomiju.

Britanski Telegraph navodi da se Kijev nada da će dokazivanjem da Rusija pomaže Iranu okrenuti Trampa protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina. List navodi da je ukrajinski napad na iranski tanker poruka Trampu, uhvaćenom između želje Zelenskyog za mir i Netanjahuove za ratom.

Zelenski se također nada da će diplomatija osigurati dodatne isporuke oružja, a Netanjahu da će se napadi na Teheran nastaviti nesmanjenim intenzitetom. Između njih se nalazi Trump, suočen s odlukom koji rat sebi može priuštiti da ostavi nedovršenim – ili koji bi mu mogao donijeti veću političku korist na međuizborima u novembru.

Ratovi u Ukrajini i Iranu, kako je to opisao Telegraph, nadvijaju se nad predstojeće izbore kao neprijatan zadah.