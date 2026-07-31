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ZVANIČNA INAUGURACIJA

Poljska dobija najveći kip Djevice Marije u Evropi, posjetioci već pristižu iz cijelog svijeta

Projekat su finansirali milijarderi Gražina (Grazyna) i Roman Karkosik u saradnji s lokalnom zajednicom

Smješten u mjestu Konotopie. Screenshot

Dž. B.

prije 1 sat 10 minuta

Poljska se priprema za svečano otvaranje najvećeg kipa Djevice Marije u Evropi, a i prije zvanične inauguracije monumentalna građevina privlači veliki broj turista i znatiželjnika iz različitih dijelova svijeta.

Armirani beton

Kip, visok 54,5 metara, smješten je u mjestu Konotopie, nedaleko od Torunja u centralnoj Poljskoj. Projekat su finansirali milijarderi Gražina (Grazyna) i Roman Karkosik u saradnji s lokalnom zajednicom, dok se trenutno završavaju posljednji radovi na uređenju postamenta i prostora oko spomenika.

Riječ je o najvišem kipu Djevice Marije u Evropi. Direktor kompanije "Wysowa Mosty" i glavni izvođač radova Tomaš Đurni (Tomasz Dziurny) istakao je da je cijela konstrukcija izrađena od armiranog betona, uključujući lik Djevice Marije i krunu, koja će ujedno služiti kao vidikovac. Posjetioci će moći ući u unutrašnjost kipa i popeti se do njegovog vrha.

Za izgradnju je utrošeno oko 3.400 kubnih metara betona i gotovo 500 tona čelika, dok ukupna težina konstrukcije iznosi približno 11.000 tona. 

Zahtjevan projekt

Đurni je naglasio da je riječ o zahtjevnom projektu, ali i da su radnici s velikim entuzijazmom učestvovali u njegovoj realizaciji.

Monument već ostavlja snažan utisak na posjetioce. Mnogi ističu da ih je impresionirala njegova veličina, ali i izgled cijelog kompleksa.

Među njima je i nizozemski turist Peter, koji je ispričao da je u prvi mah pomislio kako gleda kip Bude, da bi ubrzo shvatio da je riječ o Djevici Mariji. Dodao je kako smatra da treba poštovati svačija vjerska uvjerenja, bez obzira na različitosti.

# KIP
# POLJSKA
# DJEVICA MARIJA
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