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ŠPANSKA ENKLAVA

Putinov čovjek izazvao buru: Migrantski talas u Ceuti uporedio s barbarima i padom Rimskog carstva

Dmitrijev je na platformi X objavio dvije fotografije uz poruku: "Barbari pred vratima: 410. godina i danas"

Fotografija izazvala brojne reakcije. Platforma X

Dž. B.

prije 1 sat 1 minutu

Kiril Dmitrijev, posebni predstavnik ruskog predsjednika za ulaganja i ekonomsku saradnju sa stranim državama te izvršni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF), izazvao je pažnju javnosti objavom u kojoj je savremeni migrantski pritisak u španskoj enklavi Ceuti uporedio s padom Rimskog carstva.

Mlađi migranti

Dmitrijev je na platformi X objavio dvije fotografije uz poruku: "Barbari pred vratima: 410. godina i danas". Jedna fotografija prikazuje sliku "Uništenje" američkog slikara Tomasa Kola (Thomas Cole) iz ciklusa "Tok Carstva", dok druga prikazuje situaciju iz Ceute, španske autonomne enklave na sjevernoj obali Afrike.

Njegova objava odnosi se na nedavni događaj kada je veliki broj migranata pokušao preći granicu Ceute iz pravca Maroka. Prema navodima španske Civilne garde, migranti su preplivali morski dio granice i uspjeli nadjačati policijske snage na gradskom lukobranu.

Španska televizija TVE objavila je da je granicu prešlo između 2.000 i 3.000 uglavnom mlađih migranata, dok je državna novinska agencija EFE izvijestila da su se stotine ljudi popele preko zaštitne ograde i ušle na teritoriju Seute u trenutku kada dio prostora nije bio pod policijskim nadzorom.

Brojne reakcije

Ceuta, zajedno s Melillom, još jednim španskim autonomnim gradom u sjevernoj Africi, predstavlja jedinu kopnenu granicu Evropske unije s afričkim kontinentom. Ova područja se povremeno suočavaju s većim talasima migranata koji pokušavaju ući u Evropu.

Dmitrijevljeva usporedba izazvala je brojne reakcije zbog povezivanja savremenih migracija s historijskim padom Rima i izrazom koji se često koristi u političkim i društvenim raspravama.

# MIGRANTI
# CEUTA
# KIRIL DMITRIJEV
# RIMSKO CARSTVO
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