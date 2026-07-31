Putinov čovjek izazvao buru: Migrantski talas u Ceuti uporedio s barbarima i padom Rimskog carstva

Kiril Dmitrijev, posebni predstavnik ruskog predsjednika za ulaganja i ekonomsku saradnju sa stranim državama te izvršni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF), izazvao je pažnju javnosti objavom u kojoj je savremeni migrantski pritisak u španskoj enklavi Ceuti uporedio s padom Rimskog carstva.

Mlađi migranti

Dmitrijev je na platformi X objavio dvije fotografije uz poruku: "Barbari pred vratima: 410. godina i danas". Jedna fotografija prikazuje sliku "Uništenje" američkog slikara Tomasa Kola (Thomas Cole) iz ciklusa "Tok Carstva", dok druga prikazuje situaciju iz Ceute, španske autonomne enklave na sjevernoj obali Afrike.

Njegova objava odnosi se na nedavni događaj kada je veliki broj migranata pokušao preći granicu Ceute iz pravca Maroka. Prema navodima španske Civilne garde, migranti su preplivali morski dio granice i uspjeli nadjačati policijske snage na gradskom lukobranu.