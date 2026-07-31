Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRESUDA

Sinu za Božić kupio pušku s kojom je krenuo u krvavi pohod u školi: Ocu napadača iz Džordžije 15 godina zatvora

Ovo je historijski slučaj koji testira pravne granice o tome ko sve može snositi odgovornost za masovna ubistva u SAD

Kolin Grej u sudnici. Screenshot/Inside Edition

N. J.

prije 1 sat 4 minute

Pedesetpetogodišnji Kolin Grej (Colin Gray) iz Džordžije u SAD osuđen je na 15 godina zatvora jer je njegov sin (Kolt) Colt 2024. u masovnoj pucnjavi u svojoj školi ubio četiri i ranio još sedam osoba.

Ovo je historijski slučaj koji testira pravne granice o tome ko sve može snositi odgovornost za masovna ubistva u SAD.

Odbio se obratiti sudu

Mučni sudski proces je započeo nakon 4. septembra 2024. godine, kada je njegov sin, tada 14-godišnjak, otvorio vatru u srednjoj školi Apalači (Apalachee) u gradu Vajnderu (Winder).

Grej se odbio obratiti sudu prije izricanja presude. Za tužilaštvo je ključni argument bio da je ocu bilo poznato da tinejdžer predstavlja opasnost za okolinu, ali mu je uprkos brojnim upozorenjima kao božićni poklon kupio pušku tipa AR-15 i ostavio je potpuno neosiguranu u kući.

Optužbe su se, dakle, zasnivale na krivičnom nemaru, a ne na namjeri da nekome nanese štetu. Ovom presudom Grej je postao prvi roditelj nekog napadača u SAD-u koji je osuđen za ubistvo.

Sin se izjasnio krivim

Grejov advokat Brajan Hobs (Brian Hobbs) najavio je žalbu na presudu, prvu takve vrste u historiji američkog pravosuđa.

Njegov sin Kolt, koji sada ima 16 godina, prošlog petka se izjasnio krivim po 55 tačaka optužnice, uključujući četiri tačke za ubistvo iz predumišljaja.

# UBISTVA
# MASOVNA PUCNJAVA
# COLIN GRAY
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.