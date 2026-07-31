Sinu za Božić kupio pušku s kojom je krenuo u krvavi pohod u školi: Ocu napadača iz Džordžije 15 godina zatvora

Pedesetpetogodišnji Kolin Grej (Colin Gray) iz Džordžije u SAD osuđen je na 15 godina zatvora jer je njegov sin (Kolt) Colt 2024. u masovnoj pucnjavi u svojoj školi ubio četiri i ranio još sedam osoba.

Ovo je historijski slučaj koji testira pravne granice o tome ko sve može snositi odgovornost za masovna ubistva u SAD.

Odbio se obratiti sudu

Mučni sudski proces je započeo nakon 4. septembra 2024. godine, kada je njegov sin, tada 14-godišnjak, otvorio vatru u srednjoj školi Apalači (Apalachee) u gradu Vajnderu (Winder).

Grej se odbio obratiti sudu prije izricanja presude. Za tužilaštvo je ključni argument bio da je ocu bilo poznato da tinejdžer predstavlja opasnost za okolinu, ali mu je uprkos brojnim upozorenjima kao božićni poklon kupio pušku tipa AR-15 i ostavio je potpuno neosiguranu u kući.

Optužbe su se, dakle, zasnivale na krivičnom nemaru, a ne na namjeri da nekome nanese štetu. Ovom presudom Grej je postao prvi roditelj nekog napadača u SAD-u koji je osuđen za ubistvo.

Sin se izjasnio krivim

Grejov advokat Brajan Hobs (Brian Hobbs) najavio je žalbu na presudu, prvu takve vrste u historiji američkog pravosuđa.

Njegov sin Kolt, koji sada ima 16 godina, prošlog petka se izjasnio krivim po 55 tačaka optužnice, uključujući četiri tačke za ubistvo iz predumišljaja.