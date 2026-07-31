Sudbina Saudijske Arabije zavisi od Vašingtona kojem su prioritet interesi Netanjahua: Planove ruši surova realnost

Ugledni britanski list Financial Times (FT) analizirajući geopolitičku poziciju Saudijske Arabije pod vodstvom prijestolonasljednika Mohameda (Mohammed) bin Salmana, ističe da, uprkos ambicijama za autonomijom i nezavisnom politikom, Kraljevina ostaje duboko ovisna o SAD.

Posljednji potezi američke administracije i nestabilnost na Bliskom istoku jasno pokazuju da su interesi izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) u Vašingtonu (Washington) i dalje ispred ambicija saudijskog princa.

Podsjećajući na nedavnu posjetu kanadskog premijera Marka Karnija (Carney) Saudijskoj Arabiji, list navodi da su se lideri dviju zemalja vjerovatno usaglasili oko izazova s kojima se suočavaju "srednje sile" u eri američke nepredvidivosti. Dugogodišnje partnerstvo Kanade sa SAD-om poljuljano je oštrom retorikom Vašingtona, dok su američki potezi na Bliskom istoku doveli do toga da se zaljevske zemlje sada moraju nositi s posljedicama regionalne nestabilnosti te prihvatiti da će ciklusi sukoba i diplomatije diktirati njihovu geopolitičku i ekonomsku budućnost, ocjenjuje FT.

Saudijska ekonomija bilježi rast

Ipak, naglašeno je da je Saudijska Arabija u regionalnim previranjima prošla relativno dobro. Prema prognozama MMF-a, saudijska ekonomija bi ove godine trebala bilježiti rast od 1,7 posto, pod pretpostavkom da se sigurnosna situacija naglo ne pogorša. Ipak, zvaničnici u Rijadu sa strepnjom posmatraju obnavljanje napetosti između Vašingtona i Teherana.

Posebno iznenađenje za Rijad, piše FT, uslijedilo je nakon što su SAD i Kraljevina konačno postigle historijski dogovor o nuklearnoj energiji koji bi omogućio obogaćivanje uranija na saudijskom tlu. Odluka američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da putem društvenih mreža postavi novi uslov – da Saudijska Arabija prije toga mora normalizirati odnose s Izraelom – pokazala je koliko je snažan utjecaj Izraela na američku politiku.

Saudijski zvaničnici su, međutim, ostali pri svom stavu ističući da Abrahamov sporazum ne odgovara trenutnim okolnostima te insistira na uspostavljanju nezavisne palestinske države. Saudijska Arabija ne želi živjeti u regionalnom poretku u kojem dominira Izrael pod pokroviteljstvom SAD-a.

Američki dvostruki standardi

Financial Times ističe i dozu licemjerja u protivljenju Izraela saudijskom nuklearnom programu, navodeći da nuklearno naoružani Izrael blokira nastojanja Rijada da dođe do napredne nuklearne tehnologije, što Teheranu daje prostor da kritikuje američke dvostruke standarde.

Usto, nad Saudijsku Arabiju se ponovo nadvija prijetnja sukoba s jemenskim Hutima, koji bi nakon nekoliko godina krhkog primirja mogli ponovo pojačati napade na energetska postrojenja i pomorski saobraćaj, posebno u ključnom prolazu Bab al-Mandab.

Vašington je stoga po hitnom postupku odobrio prodaju preciznog naoružanja Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od dvije milijarde dolara.

Financial Times zaključuje da upravo taj potez najbolje opisuje sudbinu "srednjih sila". Koliko god planirale i težile strateškoj autonomiji, surova realnost regionalnih sukoba na kraju ih uvijek primora da se oslone na svog američkog pokrovitelja.