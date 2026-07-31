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Istraga o ukrajinskoj pukovniji otvorila brojna pitanja: Komandant ukrajinske pukovnije naredio strijeljanje suboraca koji se povlače?

U poruci se navodno navodi da se svaki vojnik koji napusti položaj bez odobrenja smatra dezerterom i neprijateljem

Svjedočenja sadašnjih i bivših vojnika. Screenshot

Dž. B.

prije 1 sat 21 minutu

Istraga ukrajinskog istraživačkog portala Texty izazvala je pažnju javnosti nakon tvrdnji da je zapovjednik 225. jurišne pukovnije ukrajinske vojske Oleh Širjajev naredio vojnicima da pucaju na pripadnike jedinice koji bi se bez naredbe povlačili s položaja.

Novinarka Ana Kaljužna objavila je tekstualnu i videoistragu u kojoj se nalazi i glasovna poruka za koju se tvrdi da ju je Širjajev poslao pripadnicima jedinice tokom borbi u ruskoj Kurskoj oblasti krajem 2024. i početkom 2025. godine.

U poruci se navodno navodi da se svaki vojnik koji napusti položaj bez odobrenja smatra dezerterom i neprijateljem. Istraživači tvrde da je riječ o primjeru takozvanih "blokirajućih jedinica", odnosno praksi u kojoj se vojnicima koji se povlače s bojišta prijeti ili ih se kažnjava, te im se sistematski prijeti da će biti ubijeni.

Istraga se temelji i na svjedočenjima sadašnjih i bivših pripadnika pukovnije. Neki od njih tvrde da su vojnici prije borbenih zadataka bili izloženi prijetnjama, premlaćivanju i prisilnom zadržavanju u improviziranim prostorijama.

# ISTRAGA
# STRIJELJANJE
# ANA KALJUŽNA
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