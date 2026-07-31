Mask ponovo kritikovao migracijsku politiku: Situaciju u Ceuti uporedio sa scenama iz filma "World War Z"

Američki milijarder Ilon Mask (Elon Musk) izazvao je nove reakcije nakon što je komentirao migrantsku situaciju u španskoj enklavi Ceuta, uporedivši je sa scenama iz filma "World War Z" tačnije najezdom zombija u filmu.

Vlasnik kompanija SpaceX i Tesla podijelio je snimak iz tog filma na društvenoj mreži X, uz poruku kojom je kritikovao politiku španskog premijera Pedra Sančeza (Pedra Sancheza). Mask je i ranije iznosio oštre kritike na račun Sančezove vlade i njenih stavova o migracijama.

- Računica je jednostavna - ako Španija migrantima nudi besplatne pogodnosti koje nadmašuju životni standard 90 posto svjetske populacije, time stvara snažan poticaj za masovno preseljenje u Španiju - napisao je Mask, navodeći da bi takav scenario mogao privući milijarde ljudi.

Njegova objava uslijedila je nakon izvještaja o velikom broju migranata koji su posljednjih dana pokušali ući u Ceutu, špansku autonomnu enklavu na sjeveru Afrike.

Prema prvim procjenama sigurnosnih službi, više od 40.000 migranata ilegalno je ušlo u enklavu, dok pojedini izvori navode i veće brojke. To bi predstavljalo veliki porast u odnosu na migrantsku krizu iz maja 2021. godine, kada je u Ceutu ušlo više od 10.000 ljudi.